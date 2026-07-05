De Rossi vuole anche Traoré, per Pisacane c'è Adzic: tutte le trattative del calciomercato

Il Genoa sprinta sul mercato con l’obiettivo di consegnare a Daniele De Rossi una squadra rafforzata in ogni reparto, seguendo le indicazioni dell’allenatore. Tra i profili segnalati dal tecnico c’è proprio Hamed Traoré (26), centrocampista ivoriano a un passo dai rossoblù, che De Rossi ha sempre stimato. Con il sì del duttile calciatore da tempo in tasca, i liguri hanno trovato nelle scorse settimane un accordo con il Marsiglia sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Vanno definiti quindi gli ultimi aspetti relativi ai bonus. Nel corso dei contatti tra i club, i liguri hanno approfondito anche il file relativo al difensore Derek Cornelius (28), rientrato dal prestito dai Rangers . Scatenato anche il Venezia che, come da programma, dopo Albion Rrahmani (25) - l’attaccante sosterrà le visite domani - ha chiuso anche tutti gli accordi con il Real Saragozza per il difensore Ale Gomes (18). Quest’ultimo è stato pagato circa 2 milioni di euro e il contratto prevede anche l’inserimento di una percentuale sulla rivendita.

Cagliari, non solo Adzic: sardi sulle tracce di Aebischer, l'alternativa è Winks

Intanto, il Cagliari non cambia obiettivi per il centrocampo: Michel Aebischer (29) resta sempre il primo nome della lista, mentre Harry Winks (30) è l’alternativa. I rossoblù restano anche interessati a Vasilije Adzic (20) della Juve, pur essendo consapevoli della folta concorrenza rappresentata da Frosinone, Bologna, Lecce e Sassuolo. Per Gianluca Gaetano (26) è stato trovato invece da tempo l’accordo con l’Atalanta per 11 milioni di euro più 4 di bonus, per un totale di 15.

Lecce, Ramadani ceduto in Turchia

Ylber Ramadani (30) al Corum Fk per 1 milione di euro. Il centrocampista albanese, desideroso di vivere una nuova avventura, giocherà quindi nella Super Lig turca. In entrata, continuano quindi i contatti per Emmanuel Addai (24) e Herba Guirassy (19), Under 21 francese del Nantes. Entrambi sono dei profili duttili, ideali per un ruolo chiave nel sistema di gioco di Eusebio Di Francesco, che in futuro potrebbe perdere anche Lameck Banda (25): il calciatore zambiano, infatti, si sta guardando intorno. l’Al-Shabab. L’accordo è per un contratto biennale, ma l’italo-egiziano chiede un ulteriore anno. Le cifre sono leggermente inferiori ai 9 milioni di euro a stagione circolati in una fase iniziale. Quanto al Lecce , i giallorossi hanno definito la cessione di(30) alper 1 milione di euro. Il centrocampista albanese, desideroso di vivere una nuova avventura, giocherà quindi nella Super Lig turca. In entrata, continuano quindi i contatti per(24) e(19), Under 21 francese del. Entrambi sono dei profili duttili, ideali per un ruolo chiave nel sistema di gioco di, che in futuro potrebbe perdere anche(25): il calciatore zambiano, infatti, si sta guardando intorno. L’ex attaccante della Roma Stephan El Shaarawy (33) ha invece un’intesa di massima con. L’accordo è per un contratto biennale, ma l’italo-egiziano chiede un ulteriore anno. Le cifre sono leggermente inferiori ai 9 milioni di euro a stagione circolati in una fase iniziale.

Monza, Juric vorrebbe Jakic

Passiamo al Monza, dove Ivan Juric vorrebbe Kristijan Jakic (29). Il tecnico conosce molto bene il suo connazionale e sogna da tempo di allenarlo in Italia. Ai biancorossi è stato accostato anche Lovro Majer (28), mentre per la difesa viene seguito Caleb Okoli (24) del Leicester. Tornando al Torino, il preferito per la porta resta Orlando Gill (26). Il San Lorenzo, però, ha sfruttato la vetrina del Mondiale per chiedere, con il passare dei giorni, una cifra sempre più alta per l'estremo difensore del Paraguay.