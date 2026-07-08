Avellino, De Cristofaro torna in prestito al Latina: l'annuncio ufficiale
Primo movimento in uscita per l'Avellino del patron D'Agostino: Antonio De Cristofaro giocherà un'altra stagione con la maglia del Latina. È ufficiale il ritorno all'ombra del "Francioni" del centrocampista classe 2000, che l'anno scorso aveva scelto i colori nerazzurri per ritrovare continuità dopo l'infortunio al legamento crociato del ginocchio. Lo attende un altro campionato in Serie C.
Avellino, ufficiale la cessione di De Cristofaro al Latina: la formula del trasferimento
"L’U.S. Avellino 1912 - si legge nel comunicato ufficiale del club irpino - comunica di aver ceduto al Latina Calcio 1932, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio De Cristofaro. La società augura al giocatore le migliori fortune personali e professionali in vista della prossima stagione sportiva".