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Avellino, D'Ausilio vola in Grecia da Mazzarri: la nota ufficiale

Dopo l'esperienza in Serie C con la maglia del Catania, il fantasista classe '99 si trasferisce in prestito al club greco
2 min
TagsavellinoD'AusilioMazzarri

L'Avellino saluta anche Michele D'Ausilio. Il fantasista classe '99 si trasferisce ufficialmente in prestito all'Iraklis Saloniccoche ha scelto Walter Mazzarri come guida tecnica per la prossima stagione sportiva. A rendere noto il trasferimento è stata la stessa società greca, che ha deciso di puntare sull'ex Audace Cerignola, reduce da un campionato vissuto in Serie C con la maglia del Catania.

Avellino, D'Ausilio in prestito all'Iraklis: l'annuncio ufficiale

Questo l'annuncio social del club greco: "La S.S.C. Heraklis Fournos Veneti - si legge sui canali dell'Iraklis Salonicco - annuncia l’acquisto del calciatore italiano Michele D’Ausilio dall’Avellino. Nato il 3 settembre 1999 a Milano, D’Ausilio gioca principalmente come trequartista, ma è in grado di ricoprire con la stessa disinvoltura anche i ruoli sulle fasce del centrocampo. Ha iniziato la sua carriera professionistica nelle serie minori italiane, prima di affermarsi in Serie C con le maglie dell’Arconatese, della Giana Erminio e dell’Audace Cerignola, per poi passare all’Avellino, con cui ha festeggiato la promozione in Serie B. Michele, benvenuto all'Heraklis! Ti auguriamo buona salute e ogni successo con la maglia della nostra squadra".

 

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