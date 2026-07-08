Avellino, D'Ausilio vola in Grecia da Mazzarri: la nota ufficiale

L'Avellino saluta anche Michele D'Ausilio . Il fantasista classe '99 si trasferisce ufficialmente in prestito all' Iraklis Salonicco , che ha scelto Walter Mazzarri come guida tecnica per la prossima stagione sportiva . A rendere noto il trasferimento è stata la stessa società greca, che ha deciso di puntare sull'ex Audace Cerignola, reduce da un campionato vissuto in Serie C con la maglia del Catania.

Avellino, D'Ausilio in prestito all'Iraklis: l'annuncio ufficiale

Questo l'annuncio social del club greco: "La S.S.C. Heraklis Fournos Veneti - si legge sui canali dell'Iraklis Salonicco - annuncia l’acquisto del calciatore italiano Michele D’Ausilio dall’Avellino. Nato il 3 settembre 1999 a Milano, D’Ausilio gioca principalmente come trequartista, ma è in grado di ricoprire con la stessa disinvoltura anche i ruoli sulle fasce del centrocampo. Ha iniziato la sua carriera professionistica nelle serie minori italiane, prima di affermarsi in Serie C con le maglie dell’Arconatese, della Giana Erminio e dell’Audace Cerignola, per poi passare all’Avellino, con cui ha festeggiato la promozione in Serie B. Michele, benvenuto all'Heraklis! Ti auguriamo buona salute e ogni successo con la maglia della nostra squadra".