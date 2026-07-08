Avellino, D'Ausilio vola in Grecia da Mazzarri: la nota ufficiale
L'Avellino saluta anche Michele D'Ausilio. Il fantasista classe '99 si trasferisce ufficialmente in prestito all'Iraklis Salonicco, che ha scelto Walter Mazzarri come guida tecnica per la prossima stagione sportiva. A rendere noto il trasferimento è stata la stessa società greca, che ha deciso di puntare sull'ex Audace Cerignola, reduce da un campionato vissuto in Serie C con la maglia del Catania.
Avellino, D'Ausilio in prestito all'Iraklis: l'annuncio ufficiale
Questo l'annuncio social del club greco: "La S.S.C. Heraklis Fournos Veneti - si legge sui canali dell'Iraklis Salonicco - annuncia l’acquisto del calciatore italiano Michele D’Ausilio dall’Avellino. Nato il 3 settembre 1999 a Milano, D’Ausilio gioca principalmente come trequartista, ma è in grado di ricoprire con la stessa disinvoltura anche i ruoli sulle fasce del centrocampo. Ha iniziato la sua carriera professionistica nelle serie minori italiane, prima di affermarsi in Serie C con le maglie dell’Arconatese, della Giana Erminio e dell’Audace Cerignola, per poi passare all’Avellino, con cui ha festeggiato la promozione in Serie B. Michele, benvenuto all'Heraklis! Ti auguriamo buona salute e ogni successo con la maglia della nostra squadra".