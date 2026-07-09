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Avellino scatenato: arriva Di Maggio, il talento dell’Inter a titolo definitivo

Le ultime di mercato in Serie B, con gli irpini che si aggiudicano le prestazioni sportive dell'ex centrocampista di Padova e Perugia
Beniamino Pescatore
5 min
TagsavellinoLuca Di MaggioCalciomercato

Dopo aver concluso le visite mediche, ieri è arrivata la firma sul contratto che lega Lorenzo Insigne (35) alla Sampdoria: accordo fino al 30 giugno 2027 con opzione a favore del club blucerchiato per un rinnovo per un’altra stagione, condizionato dal raggiungimento di almeno il 50% delle presenze complessive stagionali. L’Avellino è un passo da Luca Di Maggio (21), centrocampista di proprietà dell’Inter, che nella scorsa stagione ha totalizzato 28 presenze, 3 reti e un assist con la maglia del Padova.

Avellino scatenato, preso Luca Di Maggio dall'Inter a titolo definitivo

Punto fermo della Nazionale Under 20, Di Maggio vestirà il biancoverde a titolo definitivo con percentuale sulla futura rivendita in favore del club nerazzurro. In giornata sono previste le visite mediche per il terzino sinistro Brando Moruzzi (21), il centrocampista Giacomo Faticanti (21), presi in prestito con diritto di riscatto e controriscatto dalla Juventus, e del portiere Tommaso Martinelli (20), arrivato ieri sera ad Avellino, girato in prestito secco dalla Fiorentina. In uscita, definiti i trasferimenti in prestito del trequartista Michele D’Ausilio (26) all’Iraklis Salonicco, del centrocampista Antonio De Cristofaro (26) al Latina e dell’esterno Matteo Marchisano (21) al Giugliano.

Tutte le altre operazioni in Serie B: Pietrelli e Marchizza hanno scelto Vicenza

ALTRI AFFARI. Il Vicenza ha ottenuto in prestito, dalla Juventus, con diritto di opzione e contro opzione, Alessandro Pietrelli (23), lo scorso campionato al Venezia. I biancorossi hanno inoltre ufficializzato l’ingaggio a titolo definitivo (biennale) del difensore Riccardo Marchizza (28), nelle scorse tre stagioni al Frosinone, e la cessione del centrocampista Stefano Cester (24) alla Folgore Caratese. La Cremonese ha ceduto, con la formula del prestito, al Savoia il centrocampista Giulio Patrignani (20) e all’Alcione Milano il portiere Lapo Nava (22). Dal Verona al Gubbio, a titolo definitivo, il difensore Oumar Barry (20)

Dopo il passaggio del centrocampista Giuseppe Leone (25) dalla Juve Stabia al Pisa, la squadra di Bianco punta ad affiancargli Omar Correia (26), che quest’anno ha fatto coppia proprio con Leone nel centrocampo stabiese. La Juve Stabia, che intanto ha definito il ritiro precampionato (a Polla: 15-31 luglio) corteggia gli attaccanti Nicholas Bonfanti (24), nell’ultima stagione al Mantova ma di proprietà del Pisa, e Luigi Caccavo (22) del Bologna.

 

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