Venezia, ecco Albion Rrahmani: "Progetto ambizioso per il futuro"

Venezia, ufficiale l'acquisto di Albion Rrahmani: l'annuncio

Questa la nota ufficiale del club neopromosso in Serie A: "Il Venezia FC - si legge - comunica di aver acquisito a titolo definitivo dallo Sparta Praga le prestazioni sportive dell'attaccante Albion Rrahmani. Il calciatore ha sottoscritto un contratto con il club arancioneroverde fino al 30/06/2029.

Nato a Podujevë (Kosovo) il 31 agosto 2000, Rrahmani esordisce in Prima Squadra con il KF Minatori nella stagione 2019/20. Nell'estate del 2021 si trasferisce all'FC Balkani, dove colleziona 68 presenze, 34 reti e 9 assist tra tutte le competizioni. Con il club kosovaro debutta inoltre nelle competizioni UEFA, disputando 4 gare nelle qualificazioni alla UEFA Champions League, 6 partite di UEFA Conference League e 8 incontri nelle qualificazioni alla UEFA Conference League.

Nella stagione 2023/24 si trasferisce all'FC Rapid 1923, con cui realizza 18 reti e serve 6 assist tra tutte le competizioni. Nella stagione 2024/25 approda allo Sparta Praga. Con il club ceco totalizza complessivamente 83 presenze, mettendo a segno 26 reti e fornendo 6 assist.

Nel corso della carriera europea ha collezionato complessivamente 6 presenze e 1 rete in UEFA Champions League, 5 presenze e 1 rete nelle qualificazioni alla UEFA Champions League, 13 presenze, 1 rete e 3 assist in UEFA Conference League, oltre a 14 presenze, 12 reti e 1 assist nelle qualificazioni alla UEFA Conference League. Dal 2023 veste la maglia della Nazionale maggiore del Kosovo, con cui ha collezionato 25 presenze e realizzato 7 reti. Benvenuto in arancioneroverde, Albion".

Le prime parole di Albion Rrahmani: "Progetto molto ambizioso per il futuro"

Queste le prime parole in arancioneroverde di Albion Rrahmani, che ha sottoscritto un accordo triennale con i veneti: "Il Venezia è un club con una storia importante e un progetto molto ambizioso per il futuro. Ne abbiamo parlato a lungo e sono rimasto davvero colpito dalla visione e dagli obiettivi della società. Rappresentare una città così unica e prestigiosa, sostenuta da tifosi così calorosi e appassionati, è una motivazione enorme per me". E poi ha aggiunto: "Allo Sparta Praga ho condiviso lo spogliatoio con Andersen, che ha giocato qui e mi ha parlato molto bene del club, delle persone che ne fanno parte e della città. Fin dal mio arrivo ho ritrovato tutto ciò che mi aveva raccontato: ho percepito grande unità d'intenti e un ambiente molto positivo. Da parte mia darà sempre il massimo. Insieme ai miei compagni lotteremo in ogni partita per raggiungere gli obiettivi della squadra e regalare tante soddisfazioni ai nostri tifosi".