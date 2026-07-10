Il Como non si ferma più: doppio obiettivo per Fabregas, Sanchez e Ivanovic

Il Genoa non si ferma più : dopo le visite di Elias Havel (23), i rossoblù hanno intensificato i contatti per chiudere anche l’affare Elliot Stroud (24). L’obiettivo del club resta quello di accontentare Daniele De Rossi (42), che chiede una squadra rafforzata in ogni reparto. Proseguono poi i lavori per blindare Hamed Junior Traoré (26) del Marsiglia : con il duttile centrocampista l’accordo è totale e restano da definire solo gli ultimi dettagli tra i due club. L’intesa con i francesi è stata impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Per Artem Dovbyk (29), invece, il quadro non cambia: De Rossi sta pressando l’attaccante per convincerlo ad accettare il passaggio in rossoblù. Il tecnico romano, ricordiamolo, gli ha garantito massima centralità nel progetto del club.

Calciomercato, gli ultimi movimenti della Serie A

Intanto, l’Atalanta ha formalizzato l’acquisto di Gianluca Gaetano (26) per 12 milioni di euro, più 2 di bonus facili. Ieri il classe 2000 ha sostenuto le visite mediche e firmato il contratto. In occasione dei colloqui per la cessione del centrocampista, le due società hanno parlato anche del prestito di un altro giocatore, che farà quindi il percorso inverso. La lente di ingrandimento, ad oggi, è posizionata sul giovane talento Sergej Levak (20) e su Daniel Maldini (24). Per il primo il Cagliari non è disposto a fare un’operazione in prestito secco, mentre per l’ex Lazio ci sono stati nuovi colloqui, anche se inizialmente il profilo non scaldava troppo i sardi. Non si interrompono poi i contatti per Mergim Vojvoda (31), esterno molto apprezzato dal Cagliari per la sua versatilità. Uno dei preferiti per sostituire Marco Palestra (21) è Costantino Favasuli (22), ma le richieste del Catanzaro vengono ritenute eccessive in questa fase.

Nuovi colpi

Il Venezia è invece in pressing costante su Akor Adams (26). C’è stato un blitz del direttore sportivo Filippo Antonelli in Spagna per incontrare il Siviglia e avanzare nell’affare. Quanto all’Udinese, Keinan Davis (28) ha rinnovato il contratto fino al 2031: «Nuovi capitoli da scrivere insieme a suon di gol: Udinese e Keinan Davis ancora insieme», recita il comunicato del club friulano. Il Como prosegue la campagna di rafforzamento in piena sintonia con l’allenatore Cesc Fabregas (39). Il nome cerchiato in rosso per la difesa è il solito Davinson Sanchez (30) del Galatasaray, un vero e proprio pallino dei lariani, che lo trattano dallo scorso anno. L’ostacolo principale è quello relativo all’ingaggio. In attacco, invece, sono stati invece fatti passi in avanti per Franjo Ivanovic (22) del Benfica.

Pressing

Da Como a Parma, dove una delle priorità resta Jacopo Fazzini (23). Il duttile centrocampista è in uscita dalla Fiorentina. Intanto, Armand Laurienté (27) resta nei radar del Besiktas come alternativa a Leandro Trossard (31) per il quale il presidente del club turco ha avuto un incontro con l’agente ieri, ma non c’è stata ancora la chiusura. È probabile che lo sprint arriverà solo dopo il Mondiale.