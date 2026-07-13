Genoa, ecco Traoré: decisivo De Rossi. Il tecnico continua a insistere per Dovbyk
Daniele De Rossi è molto attivo sul calciomercato: chiama e contatta, come ai tempi della Roma, i calciatori nel mirino del suo Genoa. È successo con Hamed Junior Traoré, arrivato in città per sostenere le visite mediche, e si è ripetuto con Artem Dovbyk, che due anni fa ha voluto fortemente nella Capitale riuscendo a strapparlo alla concorrenza dell'Atletico Madrid, e che in questa sessione vuole per la sua società. Proprio il rapporto tra i due è un fattore molto importante nella trattativa. Genova infatti non sarebbe sulla carta una delle mete preferite di Dovbyk, ma la presenza del tecnico romano è per lui uno stimolo molto importante.
Il fattore De Rossi
Da quanto trapela, l'ucraino ci sta infatti seriamente pensando e presto potrebbero esserci nuovi contatti tra le parti. La formula del trasferimento sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, mentre lo stipendio verrebbe in parte coperto dalla Roma. Dovbyk è ancora in attesa di offerte dalla Turchia, ma al momento non sono arrivati grandi segnali da Istanbul.