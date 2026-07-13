Il Manchester United piomba su Tielemans: cosa cambia per Koné e la Roma

Tielemans a un passo dal Manchester United

Messosi in luce come uno dei migliori centrocampisti della rassegna iridata, per Koné era pronto a spendere 40 milioni l'Atletico Madrid che si è visto però rifiutare la propria offerta dalla Roma. È di 60 milioni il prezzo fissato dai giallorossi per privarsi del 25enne francese, corteggiato anche da alcune big della Premier League come il Manchester United che però nelle ultime ore ha praticamente chiuso per un altro obiettivo dal costo più abbordabile: vicinissmo infatti l'arrivo a Old Trafford del 29enne belga Youri Tielemans (uscito con la sua nazionale ai quarti dei Mondiali contro la Spagna), per il quale i 'Red Devils' pagheranno all'Aston Villa i 41 milioni previsti dalla clausola di rescissione.

I 'Red Devils' escono dalla corsa a Koné?

L'imminente arrivo di Tielemans potrebbe dunque far uscire il Manchester United dalla corsa a Koné, per la gioia di Gian Piero Gasperini che spera di averlo ancora a disposizione nella prossima stagione, anche se il rischio di perderlo non è ancora scampato: "Io mi auguravo che tornare in Champions fosse sufficiente, ma è chiaro che i bilanci sono fondamentali per le società", ha detto il tecnico prima del via del ritiro a Trigoria rispondendo a una domanda sulla possibile cessione del francese che, intanto, si concentra sulla sua Francia e punta a conquistare il titolo mondiale.