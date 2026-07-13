Palestra, l'agente risponde a Marotta: "Inter e Atalanta non hanno mai raggiunto un accordo"

A poche ore dalla conferenza stampa di inizio stagione dell'Inter campione d'Italia , che ha visto il presidente Giuseppe Marotta tornare sul mancato acquisto di Marco Palestra , è arrivata puntuale la risposta dell'agente del calciatore ex Cagliari ed Atalanta, Alessandro Lucci , chiamato in causa dallo stesso dirigente nerazzurro nella giornata odierna. "Palestra è venuto meno a un impegno con l'Inter, l'agente ha scelto un'altra strada e ci siamo dovuti arrendere", aveva detto Marotta in conferenza, rispondendo ad una domanda sulla trattativa non andata a buon fine con la Dea.

L'agente di Palestra risponde a Marotta: "Inter e Atalanta non sono mai riusciti a trovare l'accordo definitivo"

In una dichiarazione all'ANSA, Alessandro Lucci ha scelto di tutelare così la posizione del suo assistito: "Ho ascoltato con profondo dispiacere e, allo stesso tempo, con enorme stupore le parole del Presidente dell'Inter Marotta, al quale, da oltre venticinque anni, mi lega un rapporto di stima professionale, che ci ha condotto a realizzare diverse operazioni di mercato - ha subito sottolineato il procuratore di Marco Palestra -. La direzione sportiva dell'Inter, rappresentata da Piero Ausilio, ha portato avanti con noi dei dialoghi costanti e costruttivi sull'opportunità di completare il trasferimento del ragazzo. Ma l'elemento che ha determinato l'esito della trattativa non è stato ricostruito in modo aderente ai fatti neanche nella conferenza stampa di oggi: nell'arco di quarantacinque giorni i due Club, con i quali ero in contatto quotidiano, non sono mai riusciti a trovare l'accordo definitivo", ha precisato Lucci.

Lucci: "Mi auguro che si volti definitivamente pagina"

L'agente ha poi proseguito: "Questo ha fatto sì che il Chelsea, con il quale i contatti erano iniziati da appena due settimane come tempestivamente fatto presente a entrambe le società, entrasse negli ultimi giorni in maniera dirompente nel deal con l'Atalanta, con il calciatore e con noi per chiudere in maniera tempestiva l'operazione. A questo punto mi auguro che si volti definitivamente pagina e che si possa trovare la serenità per lavorare con lo sguardo rivolto al futuro, senza più attacchi pretestuosi a un ragazzo che merita rispetto".