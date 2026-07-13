Cagliari, ufficiale l'acquisto di Fazzini dalla Fiorentina: l'annuncio

Ora è ufficiale : Jacopo Fazzini è un nuovo calciatore del Cagliari . Il giovane centrocampista arriva dalla Fiorentina e approda alla corte di Fabio Pisacane con la formula del prestito con diritto di riscatto . Superate con successo le visite mediche sostenute nella giornata di oggi, lunedì 13 luglio. Ora, il ragazzo classe 2003 è pronto per iniziare l'avventura in Sardegna.

Cagliari, ufficiale l'acquisto di Fazzini: l'annuncio ufficiale

Questo l'annuncio ufficiale del club sardo, a margine della firma di Jacopo Fazzini: "Il Cagliari Calcio - si legge nella nota - è lieto di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jacopo Fazzini, che si trasferisce in rossoblù dall’ACF Fiorentina in prestito con diritto di riscatto". Un passaggio formale che ha dato il via alla nuova esperienza del ragazzo cresciuto nel vivaio dell'Empoli, che oggi ha sostenuto le visite mediche di rito a Villa Stuart, a Roma. Oltre a Fazzini, esami anche per l'inglese Harry Winks, classe '96 scuola Tottenham. Adesso, li attende il ritiro di Assemini.

La carriera di Fazzini

"Nato a Massa, 23 anni, - prosegue il comunicato del Cagliari - è cresciuto nel Settore giovanile dell’Empoli con cui ha vinto il campionato Primavera 2020/21. La stagione successiva gioca la Youth League ed entra subito nel giro della prima squadra, con cui debutta il 19 gennaio 2022 in Coppa Italia contro l’Inter. Il 14 agosto dello stesso anno fa il suo esordio in Serie A contro lo Spezia, incrementando via via minutaggio e presenze: saranno 21 a fine campionato. La stagione 23/24 è quella della sua consacrazione: disputa 31 partite, segna la sua prima rete tra i professionisti (contro il Sassuolo, il 26 novembre 2023) e si mette definitivamente in evidenza, tra i giovani italiani più interessanti e promettenti della Serie A.

Dopo aver totalizzato nell’annata sportiva 2024/25 22 gare, con 6 reti e 2 assist, si trasferisce alla Fiorentina: con i Viola ha collezionato 32 partite tra campionato, Coppa Italia ed Europa League, arrivando sino ai quarti di finale della competizione.

Sempre nel giro delle nazionali giovanili azzurre, ha partecipato agli ultimi Europei U21, giocati in Slovacchia la scorsa estate. Calciatore duttile, grazie alle sue doti tecniche e atletiche può ricoprire più ruoli del centrocampo, agendo sia da mezz’ala che da trequartista. Agile e rapido, ottima visione di gioco, bravo nello stretto, è dotato di un buon dribbling e di un’innata capacità di inserimento.

Benvenuto in Sardegna, Jacopo!".