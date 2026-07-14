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martedì 14 luglio 2026
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Football Club, fate le domande al direttore Zazzaroni: risposte live su YouTube dalle 18 alle 19!

Football Club, fate le domande al direttore Zazzaroni: risposte live su YouTube dalle 18 alle 19!

Il nuovo ct della Nazionale. Ma anche le novità di mercato della Juve, dell’Inter, della Roma, del Napoli e della Lazio. La conferenza di Allegri e le previsioni per le semifinali del Mondiale. Tutto questo - e molto altro - in diretta sul nostro canale YouTube
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Appuntamento oggi dalle 18 alle 19 con Football Club! Il direttore Zazzaroni è pronto a rispondere alle vostre domande: scatenatevi nei commenti, le migliori verranno selezionate e riceveranno una risposta live!

Il nuovo ct della Nazionale. Ma anche le novità di mercato della Juve, dell’Inter, della Roma, del Napoli e della Lazio. La conferenza di Allegri e le previsioni per le semifinali del Mondiale. Tutto questo - e molto altro - in diretta sul nostro canale YouTube in “Football club”.

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