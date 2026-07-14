Arsenal, Trossard vola in Turchia: accordo raggiunto col Besiktas

Dopo tre stagioni e mezzo, esattamente 42 mesi dopo, si chiude l'avventura di Leandro Trossard con la maglia dell'Arsenal. Il club biancorosso ha ufficializzato di aver raggiunto un accordo per il passaggio dell'esterno belga al Besiktas di Vincenzo Italiano, che lo ha acquistato, secondo la stampa inglese, per circa 20 milioni di euro più bonus. Arrivato a gennaio 2023, Trossard è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante negli schemi di Arteta, collezionando 174 presenze e realizzando 36 reti in tutte le competizioni. Nell'ultima stagione, conclusa con la conquista della Premier League da parte dei Gunners e con il secondo posto in Champions League, il classe 1994 ha offerto un contributo significativo, mettendo a segno otto gol e servendo undici assist in 50 partite.