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Avellino, ufficiale l'acquisto di Di Maggio dall'Inter: tutti i dettagli

Il club irpino ha scelto di investire sul talento cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, reduce dal prestito al Padova in Serie B
2 min
TagsCalciomercatoLuca Di Maggioavellino

Luca Di Maggio è un nuovo calciatore dell'Avellino. È ufficiale il trasferimento in Irpinia del centrocampista classe 2005, che lascia l'Inter a titolo definitivo dopo l'ultima esperienza in prestito al Padova in Serie B. Ora, l'esperienza alla corte di Alessandro Nesta. Firmato un contratto di quattro anni con i lupi.

Avellino, ecco Luca Di Maggio: ufficiale l'acquisto del centrocampista dell'Inter

"L'U.S. Avellino 1912 - si legge nella nota ufficiale del club biancoverde - comunica di aver acquisito dal F.C. Internazionale Milano, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Di Maggio. Nato a Segrate il 31 marzo 2005 il nuovo centrocampista biancoverde ha firmato con il club un contratto con scadenza al 30 giugno 2030".

La giovane carriera di Luca Di Maggio

Perugia e Padova, queste le squadre in cui ha militato Di Maggio tra i professionisti: "Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter - prosegue il comunicato dell'Avellino - in carriera ha indossato le maglie di Perugia, in serie C, e Padova, in serie B. In totale nelle competizioni professionistiche italiane ha collezionato 52 presenze, divise tra serie B, Serie C, coppa italia e coppa italia di serie C realizzando 6 gol e fornendo 3 assist ai propri compagni di squadra. Benvenuto in Irpinia Luca!".

 

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