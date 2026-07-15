Greenwood firma per il Fenerbahçe dopo il no della Roma: c'è l'annuncio ufficiale
Mason Greenwood ha firmato con il Fenerbahçe: l'annuncio ufficiale è arrivato oggi da parte dell'Olympique Marsiglia, squadra in cui l'attaccante inglese giocava dal 2024, e del club turco. Greenwood era stato a lungo corteggiato dalla Roma, che poi aveva detto no alle richieste troppo alte per lo stipendio da parte del giocatore. Il Fenerbahçe ha annunciato che pagherà 39 milioni di euro alla società francese e ha siglato con il ventiquattrenne Greenwood un contratto quadriennale. Il Fenerbahçe non vince il campionato turco dal 2014, mentre i rivali cittadini del Galatasaray ne hanno conquistati sette nello stesso periodo. Greenwood ha trascorso due anni al Marsiglia, dopo una stagione in prestito in Spagna al Getafe. Il Manchester United, squadra in cui è cresciuto fino a diventare titolare in Premier League a 18 anni, lo ha sospeso nel 2022 in seguito al suo coinvolgimento in un'aggressione a una giovane donna. Le accuse, tra cui quella di stupro, sono state poi ritirate.
I comunicati ufficiali
Questo il comunicato ufficiale del Marsiglia, pubblicato stamattina: "L'Olympique di Marsiglia annuncia il trasferimento di Mason Greenwood al Fenerbahçe. Il club ringrazia Mason Greenwood per le sue due stagioni sotto i colori dell'Olympique e gli augura buona fortuna per il resto della sua carriera. Questa decisione è frutto di una riflessione congiunta tra il giocatore e il club, che hanno concordato di comune accordo di porre fine alla loro collaborazione". Contestualmente è arrivato il comunicato del Fenerbahçe: "Il nostro club ha raggiunto un accordo con la società e il giocatore per il trasferimento del calciatore inglese Mason Greenwood. Il giocatore ventiquattrenne ha firmato un contratto quadriennale - si legge nella nota del club turco - diamo il benvenuto nella nostra famiglia a Mason Greenwood; gli auguriamo tante vittorie e campionati con il nostro Fenerbahçe in maglia gialla e blu".