Mason Greenwood ha firmato con il Fenerbahçe: l'annuncio ufficiale è arrivato oggi da parte dell'Olympique Marsiglia, squadra in cui l'attaccante inglese giocava dal 2024, e del club turco. Greenwood era stato a lungo corteggiato dalla Roma, che poi aveva detto no alle richieste troppo alte per lo stipendio da parte del giocatore. Il Fenerbahçe ha annunciato che pagherà 39 milioni di euro alla società francese e ha siglato con il ventiquattrenne Greenwood un contratto quadriennale. Il Fenerbahçe non vince il campionato turco dal 2014, mentre i rivali cittadini del Galatasaray ne hanno conquistati sette nello stesso periodo. Greenwood ha trascorso due anni al Marsiglia, dopo una stagione in prestito in Spagna al Getafe. Il Manchester United, squadra in cui è cresciuto fino a diventare titolare in Premier League a 18 anni, lo ha sospeso nel 2022 in seguito al suo coinvolgimento in un'aggressione a una giovane donna. Le accuse, tra cui quella di stupro, sono state poi ritirate.