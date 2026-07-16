Il saluto del Galatasaray a Mauro Icardi: è giallo sul rinnovo saltato a Istanbul

Niente Lecce per Elseid Hysaj (32), l’ex esterno albanese della Lazio che fino a due giorni fa sembrava poter essere una opzione plausibile per i salentini. Già da martedì sera, però, sono trapelati i primi dubbi. Per mettere in ordine le cose bisogna dire che il giocatore con il suo entourage cercava una soluzione che potesse garantirgli un posto piuttosto sicuro tra i titolari. Il Lecce si è interrogato molto su questo aspetto e avendo Danilo Veiga (23) in rosa non ha certamente potuto dare questo tipo di garanzia, preferendo a quel punto prendersi altro tempo per virare sul obiettivi diversi. La cessione di Antonio Silva (22), che ha l’accordo con il Bournemouth, potrebbe riaprire la strada di Tiago Gabriel (21) verso il Benfica. Intanto al Lecce è stato accostato l’attaccante nigeriano ex Hellas Gift Orban (23), ora rientrato all’Hoffenheim, daspato per un anno dalla Questura di Verona per la lite con un tifoso fuori dallo stadio.

Icardi-Galatasaray: rinnovo non andato a buon fine

Attenzione, attenzione: ieri a tarda sera è arrivato il saluto del Galatasaray a Mauro Icardi (33): in scadenza, la trattativa per il rinnovo andava avanti da un po’ ma evidentemente non è andata a buon fine. E ora occhio ai possibili sviluppi. Il Frosinone sta definendo Sebastiano Desplanches (23) in prestito dal Palermo: la sensazione è che andrà a ritagliarsi un ruolo da secondo alle spalle di Lorenzo Palmisani (22) che però continua ad avere un mercato molto dinamico intorno, almeno a livello di sondaggi e manifestazioni di interesse, non contatti veri e propri on offerte al club ciociaro. Il Frosinone per Palmisani non si sposta dalla valutazione di 7-8 milioni e magari cederlo ad una big per tenerlo in prestito un anno sarebbe la scelta migliore. C’è da stare con le antenne dritte per capire quel che potrà accadere.

Cagliari, dialoghi con l'Atalanta per Maldini

Il Cagliari non si ferma e resta impegnato nei dialoghi con l’Atalanta per Daniel Maldini (24). L’operazione, studiata con la formula del prestito e diritto di riscatto, è stata intavolata in occasione della cessione di Gianluca Gaetano (26) alla Dea. E a proposito: il club nerazzurro è davvero a un passo da Kerim Alajbegovic (18) del Bayer Leverkusen. Il duttile attaccante ha scelto da tempo la maglia nerazzurra e il progetto di Maurizio Sarri (67): è uno storico pallino di Cristiano Giuntoli. Tornando al Cagliari, la priorità per la difesa resta Raphael Kofler (21), valutato dal Südtirol circa 4 milioni di euro.

Liberali al Como. Fabregas: "Lavora bene negli spazi stretti"

Quanto al Como, ieri è stato ufficializzato Mattia Liberali (19), che ha firmato un contratto fino al 2031 da circa 1 milione di euro a stagione più bonus. «Un giocatore dotato tecnicamente e creativo, ha rappresentato l’Italia facendo tutta la trafila delle Nazionali giovanili», recita il comunicato dei lariani. Anche Cesc Fabregas (39) ha voluto dare il suo speciale benvenuto al ragazzo: «Lavora bene giocando negli spazi stretti, crea occasioni e contribuisce nell’ultimo terzo di campo». Intanto la società lombarda ha preso l’attaccante norvegese, Mohamed El Fezani (17). Infine, il prescelto del Torino per la porta resta Lucas Perri (28) del Leeds. Atteso il via libera appena gli inglesi troveranno il sostituto: si parla di Michele Di Gregorio (28) della Juve.