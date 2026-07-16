“Celik traditore”, i tifosi della Roma furiosi dopo il rinnovo sfumato e il passaggio alla Juve

Rinnovo? Ebbene no. Il futuro di Zeki Celik non sarà quello che ci si aspettava. Il difensore turco ha ribaltato a sorpresa un copione che sembrava già scritto: non ci sarà a Trigoria un "lieto fine" ma un addio che coglie di sorpresa la Roma, la dirigenza del club, con Gasperini e D'Amico in testa , e soprattutto i tifosi romanisti. Celik domani non arriverà nella Capitale come previsto dopo le vacanze post Mondiali, ma da ieri è a Torino dove ha svolto già le visite mediche al J Medical perchè ha appena firmato un accordo triennale con la Juventus . Il giocatore, ufficialmente svincolato dallo scorso 30 giugno, sembrava a un passo dal prolungare la sua avventura in giallorosso e invece a quanto pare si è fatto corteggiare in "gran segreto" dai bianconeri, scegliendo così di trasferirsi all'ombra della Mole Antonelliana.

Celik alla Juve, tifosi della Roma delusi e arrabbiati

A confermare la trattativa di calciomercato è stato lo stesso Zeki su Instagram che saluta e ringrazia Roma e la Roma. Il post è stato subito inondato di commenti dai tifosi romanisti che si sentono traditi dal divorzio improvviso e sui social non hanno nascosto tutta la rabbia per il rinnovo sfumato e soprattutto per il ruolo decisivo avuto dall'ex ds Massara, ora alla Vecchia Signora, nell'affare a parametro zero appena conluso con l'annuncio ufficiale sul sito della società piemontese. "Sei un traditore ma non ti dimenticheremo mai", "Vederlo andare alla Juve mi fa rosicare non poco", "Guerra di mercato per Celik, che finaccia per noi", "Massara ci ha fregato un calciatore in 5 minuti", "Se Celik è un traditore la Roma può fare poco", "Solo uno come lui poteva lasciare la Champions per l'Europa League", "Oltre ad aver perso oltre 2 mesi di trattativa, ci troviamo scoperti in un ruolo, che dovremo coprire investendo soldi non previsti", "I minuti che giocherà Celik quest’anno alla Juve saranno veramente pochi, contento lui", "Ma se Celik ha fatto l’infame, ma con chi se la deve prende Gasperini?", "Ammazza uno di parola Celik, eh", "Mercato Juve in modalità sottotraccia": questi sono solo alcuni dei commenti apparsi in rete e che evidenziano il malumore dell'ambiente per un'estate di mercato che al momento ha portato solo il rinnovo di Paulo Dybala. Anche su X la parola Celik scatta subito nella Top 3 dei trend in Italia.