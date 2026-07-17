"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Tarik Muharemovic al Leeds United FC . Il Club augura a Tarik le migliori fortune umane e professionali". Con questo breve comunicato ufficiale il club neroverde annuncia la cessione del difensore bosniaco, che lascia l'Italia per 40 milioni di euro . Tradotto: il Sassuolo incassa la metà e gli altri 20 milioni vanno nelle casse della Juventus , che deteneva il 50% sulla rivendita. Per i bianconeri ciò significa avere il tesoretto necessario per andare su Lucumì del Bologna, obiettivo per la difesa di Spalletti.

Il comunicato del Leeds

"Il Leeds United è lieto di annunciare l'ingaggio di Tarik Muharemović, proveniente dal Sassuolo, squadra di Serie A, con un contratto quinquennale. L'imponente difensore diventa il nostro secondo acquisto a titolo definitivo di questa sessione di mercato estiva, dopo l'ingaggio di Harry Wilson, portando con sé una grande esperienza nonostante la giovane età. Muharemović è stato uno dei migliori giocatori del Sassuolo durante la stagione 2025/26, conclusasi con un ottimo undicesimo posto in classifica. Sulla scia di questa brillante prestazione, il ventitreenne ha poi rappresentato la Bosnia ed Erzegovina ai Mondiali FIFA di quest'estate", si legge nel comunicato del Leeds.