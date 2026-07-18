Salah va da Italiano: colpo del Besiktas, super ingaggio da 10 milioni per un anno

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Scatto sul mercato
La partenza del centrale bosniaco ha dato un nuovo impulso alle manovre dei neroverdi per il reparto arretrato, con lo svincolato Francesco Acerbi (38) e Pietro Comuzzo (21) sempre nei radar. Quest’ultimo è in uscita dalla Fiorentina e resta anche sui taccuini del Torino. Sempre il Sassuolo è interessato concretamente a Daniel Maldini (24) dell’Atalanta. Per il duttile attaccante della Dea, già nei pensieri del Cagliari, si attende l’accordo dei nerazzurri per Kerim Alajbegovic (18). E su questo fronte Cristiano Giuntoli resta molto fiducioso: con in tasca il sì del bosniaco, affascinato dall’idea di essere allenato da Maurizio Sarri (67), sta infatti gradualmente riducendo le distanze tra la richiesta del Bayer Leverkusen e l’offerta. L’Atalanta ha poi rispettato i programmi blindando Ederson (27) con un contratto di cinque anni, dopo il colpo di scena in negativo nella trattativa con il Manchester United. Un segnale importante di fiducia totale, che la Dea ha voluto inviare in rapidamente anche per spazzare via i dubbi sulle condizioni fisiche del brasiliano. La versione dei Red Devils in merito alle perplessità sul ginocchio del centrocampista era stata infatti immediatamente respinta dalla società bergamasca.
Salta il rinnovo
La conferma ufficiale è arrivata ieri: Andrea Belotti (32) non vivrà una seconda stagione con il Cagliari. Le visite mediche a cui si è sottoposto l’attaccante non hanno, infatti, convinto lo staff medico e tecnico del club come annunciato dal direttore sportivo Pietro Accardi a Sky Sport: «Belotti si è fatto apprezzare molto dal punto di vista umano, ma è stato sfortunato dal punto di vista tecnico con l’infortunio. Volevamo ripartire da lui e concedergli un’opportunità, ma purtroppo dopo delle visite approfondite i tempi si sono allungati. Teniamo molto al ragazzo e, a malincuore, abbiamo fatto questa scelta per il bene del Cagliari». Infine, il Como prosegue i colloqui con il Chelsea per ridurre le distanze economiche per Trevoh Chalobah (27), mentre il Genoa ha ufficializzato Hamed Junior Traoré (26) dal Marsiglia.