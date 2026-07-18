Salah va da Italiano: colpo del Besiktas, super ingaggio da 10 milioni per un anno

Scatto sul mercato

. L’accordo di massima tra(34) e ildi(48) per un contratto di un anno con opzione, da 10 milioni di euro a stagione più 2 di bonus, ha acceso l’entusiasmo dei tifosi del club turco. All’egiziano sono arrivate anche offerte dagli Stati Uniti e dall’Arabia, ma la sua volontà di giocare ancora in Europa ha avuto un peso decisivo nelle discussioni portate avanti dal suo storico agente. La società di Istanbul ha già organizzato un vertice con l'attaccante per definire anche gli ultimi dettagli del contratto. Il, intanto, ha ufficializzato Tarik Muharemovic (23) per 40 milioni di euro: la metà della cifra spetterà alla, in base agli accordi presi sulla futura rivendita. «Sono davvero felice di aver firmato per questo storico club. Non vedo l’ora di vedervi tutti allo stadio - le parole del calciatore-. Darò tutto per questo club. Darò tutto, ogni partita. Voglio solo vincere».

La partenza del centrale bosniaco ha dato un nuovo impulso alle manovre dei neroverdi per il reparto arretrato, con lo svincolato Francesco Acerbi (38) e Pietro Comuzzo (21) sempre nei radar. Quest’ultimo è in uscita dalla Fiorentina e resta anche sui taccuini del Torino. Sempre il Sassuolo è interessato concretamente a Daniel Maldini (24) dell’Atalanta. Per il duttile attaccante della Dea, già nei pensieri del Cagliari, si attende l’accordo dei nerazzurri per Kerim Alajbegovic (18). E su questo fronte Cristiano Giuntoli resta molto fiducioso: con in tasca il sì del bosniaco, affascinato dall’idea di essere allenato da Maurizio Sarri (67), sta infatti gradualmente riducendo le distanze tra la richiesta del Bayer Leverkusen e l’offerta. L’Atalanta ha poi rispettato i programmi blindando Ederson (27) con un contratto di cinque anni, dopo il colpo di scena in negativo nella trattativa con il Manchester United. Un segnale importante di fiducia totale, che la Dea ha voluto inviare in rapidamente anche per spazzare via i dubbi sulle condizioni fisiche del brasiliano. La versione dei Red Devils in merito alle perplessità sul ginocchio del centrocampista era stata infatti immediatamente respinta dalla società bergamasca.