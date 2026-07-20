Diretta calciomercato: Summerville verso la Roma, aggiornamenti e trattative di oggi LIVE

Summerville verso la Roma, ma non solo. Tra acquisti, cessioni e operazioni in via di definizione, prosegue senza sosta, e si intensifica con l'approssimarsi dello start ufficiale della stagione 2026/27, il lavoro dei club e dei direttori sportivi in Italia e all'estero. Segui la diretta di CorrieredelloSport.it con gli aggiornamenti in tempo reale su tutte le principali operazioni di calciomercato di oggi, lunedì 20 luglio.