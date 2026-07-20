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lunedì 20 luglio 2026
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Diretta calciomercato: Summerville verso la Roma, aggiornamenti e trattative di oggi LIVE

Tra acquisti, cessioni e operazioni in via di definizione, prosegue il lavoro dei direttori sportivi in Italia e all'estero: aggiornamenti in tempo reale
3 min
TagsCalciomercatoDiretta Calciomercatocalciomercato live
Aggiorna

Summerville verso la Roma, ma non solo. Tra acquisti, cessioni e operazioni in via di definizione, prosegue senza sosta, e si intensifica con l'approssimarsi dello start ufficiale della stagione 2026/27, il lavoro dei club e dei direttori sportivi in Italia e all'estero. Segui la diretta di CorrieredelloSport.it con gli aggiornamenti in tempo reale su tutte le principali operazioni di calciomercato di oggi, lunedì 20 luglio.

10:30

Udinese, contatti per Bondo

Udinese, per il centrocampo risultano dei contatti con gli agenti di Warren Bondo (22). Il mediano francese, rientrato dal prestito alla Cremonese, è in uscita dal Milan. 

10:20

Il Milan vuole Karetsas

Il Milan vuole Karetsas: il greco del Genk piace però a mezza Europa. Il Borussia Dortmund tra le big in pressing sul baby trequartista greco del Genk, che costa 35-40 milioni: rossoneri a caccia dell’intesa con club e giocatore. LEGGI TUTTO

10:10

Sommer al Bruges

Calciomercato: Sommer è un nuovo giocatore del Club Brugge. Il portiere svizzero, ormai ex Inter, ha firmato un contratto con la squadra belga fino al 2029. LEGGI L'APPROFONDIMENTO

10:05

Lazio, proposto Musah

Calciomercato Lazio, proposto Musah: così può essere utile a Gattuso. Il 23enne centrocampista del Milan, reduce dal prestito all'Atalanta, è stato offerto ai biancocelesti che valutano l'idea di un prestito. TUTTI I DETTAGLI

10:00

Calciomercato Roma, le ultime su Summerville e Pellegrini

Roma, l’intesa con Summerville per mettere il West Ham alle corde. E su Pellegrini… I giallorossi accelerano per l'olandese pronto a ridursi l'ingaggio, ma serve l'intesa con il club e si lavora anche per il rinnovo dell'ex capitano. LEGGI TUTTO

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Roma in pressing su MoreiraRoma, intesa con Summerville

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