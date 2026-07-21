Summerville alla Roma diretta calciomercato: c’è l’accordo. Tutti gli aggiornamenti di oggi LIVE

Giornata decisiva per il passaggio di Crysencio Summerville alla Roma , ma non solo. I giallorossi aspettano la risposta definitiva del West Ham , mentre le altre squadre continuano a lavorare tra campo e mercato. Iniziati i ritiri estivi, ma i direttori sportivi non si sono mai fermati, in Italia e all'estero. Segui tutte le trattative di oggi , martedì 21 luglio, con gli aggiornamenti in tempo reale su CorrieredelloSport.it .

9:46

Il Como chiama Kean: suggestione Champions

La squadra di Fabregas ci prova per l'attaccante della Nazionale: contatto con gli agenti del calciatore. La Fiorentina, al contrario dei lariani, non parteciperà alle competizioni europee. Il Como, invece, sarà protagonista in Champions League. LA CIFRA OFFERTA ALLA FIORENTINA

9:37

Juve, Yildiz blindato: il numero 10 riparte dopo il Mondiale

Il turco pronto a ripartire. Spalletti lo carica: "Lui è fondamentale". Visite mediche per il 10 bianconero e poi subito primo allenamento. Vacanze finite. YILDIZ BLINDATO

9:30

Summerville-Roma, cosa è successo ieri

La mossa dei Friedkin e il sì di Summerville, che attende solo l'ok definitivo da parte del West Ham. È un matrimonio che s'ha da fare. COSA È SUCCESSO IERI

9:25

Roma, tutti i dettagli dell'affare Summerville

Il terzo ed ultimo rilancio della Roma ha fatto vacillare il West Ham, avvicinando sensibilmente Summerville alla squadra allenata da Gian Piero Gasperini. Si tratta di un affare da 47 milioni di euro più 3 di bonus legati al numero di presenze e alla prossima qualificazione in Europa. Premi non impossibili da raggiungere, così da garantire agli inglesi la cifra richiesta. Gli Hammers, dal canto loro, avevano prima rifiutato 40 milioni e poi 43 più bonus.

9:20

Summerville-Roma, giornata decisiva

È attesa nella mattinata odierna la risposta definitiva del West Ham: la Roma ha alzato l'offerta, per un'operazione dal valore complessivo pari a 50 milioni di euro. C'è già l'accordo con il calciatore olandese.

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