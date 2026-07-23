Calciomercato diretta Roma Nusa, Juve Kessie e tutte le trattative oggi live
Il calciomercato entra nel vivo. Una volta sfumato Summerville, la Roma va a caccia di un nuovo esterno offensivo e punta tutto su Nusa, mentre la Juventus ha pronto un contratto importante per Kessie. Senza dimenticare l'imminente annuncio del rinnovo di Luka Modric con il Milan. Segui tutte le trattative di oggi, giovedì 23 luglio, in diretta su CorrieredelloSport.it, con aggiornamenti in tempo reale su operazioni in corso e affari conclusi.
10:43
Koné sempre più lontano da Roma: lo United resta avanti, ma occhio all'Al-Ahli
Manu Koné è in vacanza per smaltire la delusione Mondiale, ma il cellulare resta acceso, sempre. L’impressione è che il destino del centrocampista sia sempre più lontano dalla Capitale. L’Inghilterra resta la pista più concreta, ma attenzione anche all’Arabia Saudita, dove l’Al-Ahli ha avviato i primi contatti sia con la Roma sia con l’entourage del giocatore per capire margini e fattibilità dell’operazione. Un sondaggio che potrebbe presto trasformarsi in qualcosa di molto più concreto. La risposta arrivata da Trigoria e dal procuratore è stata chiara: apertura, ma soltanto davanti all’offerta giusta. Il Manchester United, al momento, resta il club più avanti. I contatti con l’entourage sono continui e tra le parti esiste già un accordo di massima, mentre D’Amico aspetta il passo decisivo degli inglesi, pronti a mettere sul tavolo un’offerta vicina ai 50 milioni di euro. Una cifra importante, ma che potrebbe non bastare. Perché sullo sfondo continuano a muoversi altri pretendenti. L’Atletico Madrid non ha mollato definitivamente la presa, pur essendosi defilato dopo il rifiuto incassato davanti ai 40 milioni proposti un paio di settimane fa.
10:31
Chivu vuole Romero ma l'Inter è prudente
Nei discorsi per Spence, il Tottenham ha inserito anche Romero. Le cifre sono importanti e l'Inter ci sta lavorando: la situazione.
10:18
Juve, il tesoretto per il mercato dalla cessione di Muharemovic
Il difensore del Sassuolo si è trasferito al Leeds e il club bianconero ha guadagnato un bel bottino: le cifre.
10:04
Il San Paolo non paga la Lazio, mercato bloccato
Il club brasiliano sanzionato per non aver onorato la prima rata dell'acquisto di Marcos Antonio: tutti i dettagli.
9:50
Dybala rifiuta il Boca, Riquelme stizzito
Gli argentini da mesi provavano a convincere la Joya a lasciare la Roma e tornare in patria, ma l'ex Juve ha deciso di rimanere nella Capitale: la reazione del presidente degli Xeneizes in diretta tv.
9:37
Romagnoli, il Qatar si allontana e la Lazio lo convoca
Dopo il trasferimento saltato a gennaio, sembra che anche quello estivo possa andare alla deriva. L'Al Sadd si allontana per Romagnoli che viene convocato dalla Lazio per le visite mediche: la situazione.
9:23
Juve, pronto il contratto per Kessie ma il giocatore...
I bianconeri sono disposti a un impegno economico importante per il centrocampista: il triennale è pronto, cosa manca per chiudere l'operazione.
9:10
Roma, adesso tutto su Nusa
Dopo che Summerville è definitivamente sfumato, la Roma torna sul mercato per rinforzare il reparto offensivo e punta tutto sul norvegese: la strategia di D'Amico.
09:00
Inizia una nuova giornata di calciomercato
A meno di un mese dall'inizio del campionato di Serie A, società e direttori sportivi continuano a lavorare senza sosta in Italia e all'estero, per cercare di rinforzare i rispettivi organici e accontentare gli allenatori in cerca di nuovi elementi. Inizia una nuova giornata di calciomercato.