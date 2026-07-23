Calciomercato diretta Roma Nusa, Juve Kessie e tutte le trattative oggi live

Il calciomercato entra nel vivo. Una volta sfumato Summerville , la Roma va a caccia di un nuovo esterno offensivo e punta tutto su Nusa, mentre la Juventus ha pronto un contratto importante per Kessie. Senza dimenticare l'imminente annuncio del rinnovo di Luka Modric con il Milan . Segui tutte le trattative di oggi, giovedì 23 luglio, in diretta su CorrieredelloSport.it , con aggiornamenti in tempo reale su operazioni in corso e affari conclusi.

10:43

Koné sempre più lontano da Roma: lo United resta avanti, ma occhio all'Al-Ahli

Manu Koné è in vacanza per smaltire la delusione Mondiale, ma il cellulare resta acceso, sempre. L’impressione è che il destino del centrocampista sia sempre più lontano dalla Capitale. L’Inghilterra resta la pista più concreta, ma attenzione anche all’Arabia Saudita, dove l’Al-Ahli ha avviato i primi contatti sia con la Roma sia con l’entourage del giocatore per capire margini e fattibilità dell’operazione. Un sondaggio che potrebbe presto trasformarsi in qualcosa di molto più concreto. La risposta arrivata da Trigoria e dal procuratore è stata chiara: apertura, ma soltanto davanti all’offerta giusta. Il Manchester United, al momento, resta il club più avanti. I contatti con l’entourage sono continui e tra le parti esiste già un accordo di massima, mentre D’Amico aspetta il passo decisivo degli inglesi, pronti a mettere sul tavolo un’offerta vicina ai 50 milioni di euro. Una cifra importante, ma che potrebbe non bastare. Perché sullo sfondo continuano a muoversi altri pretendenti. L’Atletico Madrid non ha mollato definitivamente la presa, pur essendosi defilato dopo il rifiuto incassato davanti ai 40 milioni proposti un paio di settimane fa.

10:31

Chivu vuole Romero ma l'Inter è prudente

Nei discorsi per Spence, il Tottenham ha inserito anche Romero. Le cifre sono importanti e l'Inter ci sta lavorando: la situazione.

10:18

Juve, il tesoretto per il mercato dalla cessione di Muharemovic

Il difensore del Sassuolo si è trasferito al Leeds e il club bianconero ha guadagnato un bel bottino: le cifre.

10:04

Il San Paolo non paga la Lazio, mercato bloccato

Il club brasiliano sanzionato per non aver onorato la prima rata dell'acquisto di Marcos Antonio: tutti i dettagli.

9:50

Dybala rifiuta il Boca, Riquelme stizzito

Gli argentini da mesi provavano a convincere la Joya a lasciare la Roma e tornare in patria, ma l'ex Juve ha deciso di rimanere nella Capitale: la reazione del presidente degli Xeneizes in diretta tv.

9:37

Romagnoli, il Qatar si allontana e la Lazio lo convoca

Dopo il trasferimento saltato a gennaio, sembra che anche quello estivo possa andare alla deriva. L'Al Sadd si allontana per Romagnoli che viene convocato dalla Lazio per le visite mediche: la situazione.

9:23

Juve, pronto il contratto per Kessie ma il giocatore...

I bianconeri sono disposti a un impegno economico importante per il centrocampista: il triennale è pronto, cosa manca per chiudere l'operazione.

9:10

Roma, adesso tutto su Nusa

Dopo che Summerville è definitivamente sfumato, la Roma torna sul mercato per rinforzare il reparto offensivo e punta tutto sul norvegese: la strategia di D'Amico.

09:00

Inizia una nuova giornata di calciomercato

A meno di un mese dall'inizio del campionato di Serie A, società e direttori sportivi continuano a lavorare senza sosta in Italia e all'estero, per cercare di rinforzare i rispettivi organici e accontentare gli allenatori in cerca di nuovi elementi. Inizia una nuova giornata di calciomercato.

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