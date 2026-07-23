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Almaviva a Cosenza: la nuova avventura dopo la Roma dell'"erede di Totti"

L'annuncio ufficiale e i dettagli dell'accordo tra il celebre ex prodotto del vivaio dei giallorossi e il club calabrese
2 min
TagsAlmavivaCosenzaCalciomercato

Nuova avventura per "l'erede di Totti", che aveva da poco salutato il settore giovanile della Roma e la Roma stessa: "Un altro giovane talento approda al Cosenza Calcio. Mattia Almaviva ha firmato un contratto biennale con il club rossoblù. Il 20enne romano si è formato nel settore giovanile della AS Roma realizzando goal e assist importanti. È stato convocato in più occasioni nella prima squadra giallorossa, maturando esperienze al fianco di professionisti di alto livello. Nel 2017, durante la partita di addio di Francesco Totti, ha ricevuto simbolicamente dal campione la fascia di capitano, diventando uno dei volti più noti e promettenti dell’accademia romanista".

Almaviva, il Cosenza gli dà il benvenuto

Il comunicato del Cosenza prosegue spiegando: "Dotato di buona tecnica, visione di gioco e versatilità, rappresenta un rinforzo prezioso per l’attacco rossoblù. Almaviva è già pronto per affrontare con i lupi il Campionato di Serie C Lega Pro 2026/2027. Il club rossoblù è entusiasta di accogliere Mattia riconoscendo il valore del notevole bagaglio tecnico che possiede essendo cresciuto in un ambiente d’eccellenza come quello della Roma. Il Cosenza Calcio dà al nuovo calciatore della rosa un caloroso benvenuto augurandogli di esprimere al meglio il suo potenziale. Forza lupi".

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