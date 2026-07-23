Almaviva a Cosenza: la nuova avventura dopo la Roma dell'"erede di Totti"

Nuova avventura per "l'erede di Totti", che aveva da poco salutato il settore giovanile della Roma e la Roma stessa: "Un altro giovane talento approda al Cosenza Calcio. Mattia Almaviva ha firmato un contratto biennale con il club rossoblù. Il 20enne romano si è formato nel settore giovanile della AS Roma realizzando goal e assist importanti. È stato convocato in più occasioni nella prima squadra giallorossa, maturando esperienze al fianco di professionisti di alto livello. Nel 2017, durante la partita di addio di Francesco Totti, ha ricevuto simbolicamente dal campione la fascia di capitano, diventando uno dei volti più noti e promettenti dell’accademia romanista".