Calciomercato in diretta: le trattative di oggi da Nusa a Leao, da Romero a Gatti. Aggiornamenti LIVE

Entra nel vivo una nuova giornata di calciomercato . Quando siamo ormai giunti al 24 luglio, le squadre sono nel pieno dei rispettivi ritiri estivi, mentre i direttori sportivi continuano a lavorare per rinforzare le rose a disposizione dei loro allenatori. Dallo scatto della Roma per Nusa alle offerte in arrivo dalla Turchia per Rafa Leao , in uscita dal Milan , senza dimenticare l'affare Romero-Inter e la possibile opzione Gatti per il Napoli . Pesa l'infortunio di Buongiorno. Segui tutte le trattative di oggi su CorrieredelloSport.it , con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su operazioni in corso e affari conclusi.

12:04

Koopmeiners, futuro tutto da decifrare

Il centrocampista olandese si è aggregato al gruppo di Spalletti, ma la sua permanenza è in bilico: la Juventus vorrebbe cederlo, ma resta il nodo minusvalenza. LE ULTIME SUL FUTURO DI KOOPMEINERS

11:56

Leao fa chiarezza sul suo futuro

L'attaccante torna a parlare di mercato: "Non so cosa succederà, io mi sto allenando e aspetto". IL FUTURO DI LEAO

11:48

Sassuolo, Pinamonti esclusivo: "Tutti vorrebbero arrivare in una big, ma..."

L'attaccante del Sassuolo si racconta: "È vero, penso che tutti vorrebbero arrivare a una big. Nessuno si accontenta, sennò non sarebbe lo sport. È naturale volere qualcosa in più. Ciò non vuol dire che non sono soddisfatto, sono contento della mia carriera e c’è l’ambizione di arrivare a fare dei gradini in più. Il contratto in scadenza nel 2027? Quando sono in campo per gli allenamenti e le partite penso solamente a fare il meglio che posso. Le cose esterne non pesano, ci sono determinate sedi per parlare di altro". L'INTERVISTA ESCLUSIVA

11:38

Aston Villa, ecco Garnacho: "Cercavo un club che mi desse fiducia"

Garnacho, dopo essere stato accostato a Napoli (a gennaio) e Roma (in questa sessione di mercato), si è presentato così in casa Aston Villa: "Penso che stessi cercando un club che mi desse fiducia e mi aiutasse a tornare il giocatore che ero anni fa, ai tempi dei miei primi anni al Manchester United. Ho parlato con il responsabile e mi ha dato fiducia".

11:26

Bari, ufficiali gli acquisti di Cocetta e Gomez

Bari scatenato. Il tandem Marino-Minadeo, in attesa dell'ufficialità di Karlo Butic, regala a Massimo Rastelli il difensore Niccolò Cocetta e l'attaccante Guido Gomez, entrambi prelevati dal Crotone a titolo definitivo. Cinque anni di contratto per il classe 2003, mentre il centravanti italo-argentino (classe '94) ha sottoscritto un biennale con opzione di rinnovo con i pugliesi.

11:16

Doekhi e Pedraza stregati dalla Lazio

I due nuovi acquisti dei biancocelesti raccontano le loro prime sensazioni: "Pronti a mostrare le nostre qualità". LE PRIME PAROLE DI DOEKHI E PEDRAZA

11:05

Gli acquisti più costosi del mercato fin qui

A quasi un mese dall'inizio ufficiale della sessione di mercato estiva, ecco i 15 giocatori pagati di più. Domina il Tottenham di Roberto De Zerbi, con Tonali e non solo.

11:01

Koopmeiners, la Juve vorrebbe cederlo ma non ci sono offerte concrete

L’olandese di nuovo insieme a Spalletti: la Juve sarebbe decisa a darlo via ma mancano i club interessati. IL FUTURO DI KOOPMEINERS

10:47

Milan, ecco Sankhoun Diawara

Sankhoun Diawara si prepara a diventare un nuovo giocatore del Milan. La giornata di ieri, infatti, si è conclusa con l’ingaggio del classe 2006, difensore del Troyes: è costato 3 milioni di euro, servirà ad allungare le rotazioni in difesa.

10:36

Juve, l'addio di Openda avvicina Lucumi e Kessié

Carnevali ne ha parlato con Fenucci: il piano c’è per il difensore del Bologna. Ma occhio alla concorrenza del Galatasaray. Il centrocampista ivoriano, invece, è attualmente svincolato e tornerebbe volentieri in Italia. L'imminente partenza di Openda, direzione Lione, può sbloccare le due trattative. AFFONDO JUVE

10:23

Napoli su Gatti: il difensore è in uscita dalla Juve

Federico Gatti nel mirino del Napoli: non è più un segreto. Il difensore è in uscita dalla Juve ed è valutato circa 20 milioni di euro. Complice l'infortunio di Alessandro Buongiorno, il ds Manna potrebbe presto tentare l'affondo per l'ex centrale del Frosinone. I NOMI SULLA LISTA DI MANNA

10:11

Romero-Inter, l'opportunità che diventa priorità

Svolta Inter su Romero: il difensore vuole l'Italia. Costa tanto, ma c'è un modo per prenderlo. Chivu spinge per avere subito il centrale argentino, dopo gli addii di Acerbi e de Vrij. ASSALTO A ROMERO

10:00

Acquisti e cessioni, il calciomercato domina l'estate: tutti i nomi della Serie A

Ecco la panoramica delle venti squadre del massimo campionato italiano, tra movimenti in uscita e colpi in entrata, e le probabili formazioni ad oggi, venerdì 24 luglio.

9:56

Milan, Leao in uscita: nuove sirene dalla Turchia

L'attaccante portoghese resta in uscita dal Milan: dopo il Galatasaray, si fa avanti anche un'altra squadra di Istanbul. PRONTA L'OFFERTA PER LEAO

9:52

Il caso Summerville ha lasciato il segno: reazione Nusa

La beffa Summerville ha fatto il giro del mondo: il club vuole reagire subito. Priorità al talento del Lipsia, scende in campo anche Ryan Friedkin: avviati i contatti. LA ROMA PROVA LO SCATTO

9:49

Roma, assalto a Nusa

Tra amichevoli e trattative, inizia una nuova giornata di calciomercato. La Roma, dopo la beffa Summerville, vuole rispondere con un nome importante. Pronto l'assalto ad Antonio Nusa, talento del Lipsia e della nazionale norvegese. C'è il via libera dei Friedkin.

Roma