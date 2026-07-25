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L'Al Hilal prende in giro la Roma nel video di presentazione di Summerville: "Tutte le strade portano a..."

Il club arabo infierisce sui giallorossi, principale concorrenti sul mercato per il nazionale olandese: lo sfottò è virale
3 min
Tagssummervilleal hilalRoma

L'Al Hilal prende in giro la Roma nel video di presentazione di Summerville. Ieri il club arabo ha ufficializato ieri l'acquisto dell'ex obiettivo di mercato dei giallorossi e non si è risparmiato una frecciatina tutt'altro che velata ai capitolini, battutti in extremis nella trattativa che avrebbe potuto portare in nazionale olandese in Italia.

Summerville, lo sfottò alla Roma dell'Al Hilal: "Tutte le strade portano a Riyadh"

Ma cosa è successo? Nel video di presentazione il riferimento alla Roma è diventato esplicito con un passaggio inequivocabile. Un gioco di parole. Un celebre modo di dire cambiato e distorto per stuzzicare i giallorossi con un'ironia pungente e esultare, tra le righe, per averla spuntata.

Nei secondi iniziali del filmato, infatti, appare la scritta: "Tutte le strade portano a...". Subito dopo si legge la scritta "Riyadh". Beffa e sbeffeggiamento di cui non resta che prendere atto in attesa di conoscere quale sarà il calciatore ingaggiato dalla Roma al posto di Summerville.

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