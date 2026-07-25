L'Al Hilal prende in giro la Roma nel video di presentazione di Summerville: "Tutte le strade portano a..."
L'Al Hilal prende in giro la Roma nel video di presentazione di Summerville. Ieri il club arabo ha ufficializato ieri l'acquisto dell'ex obiettivo di mercato dei giallorossi e non si è risparmiato una frecciatina tutt'altro che velata ai capitolini, battutti in extremis nella trattativa che avrebbe potuto portare in nazionale olandese in Italia.
Summerville, lo sfottò alla Roma dell'Al Hilal: "Tutte le strade portano a Riyadh"
Ma cosa è successo? Nel video di presentazione il riferimento alla Roma è diventato esplicito con un passaggio inequivocabile. Un gioco di parole. Un celebre modo di dire cambiato e distorto per stuzzicare i giallorossi con un'ironia pungente e esultare, tra le righe, per averla spuntata.
Nei secondi iniziali del filmato, infatti, appare la scritta: "Tutte le strade portano a...". Subito dopo si legge la scritta "Riyadh". Beffa e sbeffeggiamento di cui non resta che prendere atto in attesa di conoscere quale sarà il calciatore ingaggiato dalla Roma al posto di Summerville.