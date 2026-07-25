L'Al Hilal prende in giro la Roma nel video di presentazione di Summerville: "Tutte le strade portano a..."

Summerville, lo sfottò alla Roma dell'Al Hilal: "Tutte le strade portano a Riyadh"

Ma cosa è successo? Nel video di presentazione il riferimento alla Roma è diventato esplicito con un passaggio inequivocabile. Un gioco di parole. Un celebre modo di dire cambiato e distorto per stuzzicare i giallorossi con un'ironia pungente e esultare, tra le righe, per averla spuntata.