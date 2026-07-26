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Alajbegovic-Chelsea: cifre, la posizione di Xabi Alonso e le mosse delle rivali© Getty Images

Alajbegovic-Chelsea: cifre, la posizione di Xabi Alonso e le mosse delle rivali

I Blues sono vicini al talento bosniaco, che lo spagnolo conosce molto bene
Eleonora Trotta
2 min

Kerim Alajbegovic resta molto vicino al Chelsea, dopo che i Blues hanno garantito oltre 30 milioni di euro al Bayer Leverkusen e un contratto di sette anni al giocatore. Il club londinese sente di avere in mano la possibilità di chiudere e ieri, da questo punto di vista, è stata una giornata molto positiva. Prima di accettare definitivamente le condizioni offerte dai Blues, il padre-agente dell'attaccante vuole però parlare con gli altri club interessati al ragazzo. Nei giorni scorsi era a Sarajevo per fare il punto sul futuro del figlio, molto stimato dal tecnico Xabi Alonso. È stato proprio il tecnico spagnolo, ex Leverkusen, ad ispirare le mosse degli inglesi.

La posizione dei club italiani

Le prime società a prendere informazioni sul giovane talento sono state Roma e Milan, poi si è aggiunto il Napoli e infine è arrivata l'Atalanta, che con l'offerta da 20-22 milioni di euro si è dimostrata la società più concreta. Alajbegovic era molto affascinato dall'idea di giocare in Italia con la maglia della Dea. Anche Giuntoli ha spinto molto sull'acceleratore, ma come raccontato il club tedesco non fa sconti e, per ora, solo il Chelsea ha offerto la cifra giusta. Per la scelta definitiva, si attende quindi la comunicazione del padre-agente del ragazzo. 

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