Calciomercato in diretta: Roma, è fatta per Castro. Tutte le trattative di oggi LIVE

La Roma ha in mano il futuro di Santiago Castro: i giallorossi hanno il sì del Bologna per il trasferimento dell'attaccantre argentino nella capitale dopo l'ultima offerta. Tutti i documenti sono pronti per le firme e dopo le ultime ore di riflessioni l'ex Velez sta per entrare alla corte di Gasperini. Su questa e molte altre trattative stanno lavorando i dirigenti delle squadra italiane (e non solo) durante la preparazione estiva, senza dimenticare la questione commissiario tecnico della Nazionale: segui la giornata in diretta con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.