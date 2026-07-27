Calciomercato, Salah al Besiktas di Italiano. E il Real spende 100 milioni per il 19 enne Diomande

Il Cagliari non cambia priorità e resta focalizzato sull’attacco. Il preferito è sempre Kieron Bowie (23) del Verona, per il quale è in atto una sfida con il Sassuolo. L’Hellas valuta lo scozzese 12 milioni di euro e non è disposto a concedere sconti. Le alternative restano così Willem Geubbels (24) del Paris FC, cercato in passato anche dal Lecce, e Mihailo Ivanovic (21), talento serbo in forza al Millwall. Nel frattempo è scoppiato il caso Sebastiano Esposito (24): l’agente dell’attaccante si è mosso per trovare una nuova sistemazione dopo il mancato accordo sul rinnovo, conseguenza delle richieste dello stesso manager che il Cagliari ha considerato molto alte. Pomeriggio non facile ieri, con il presidente Giulini ancora in ritiro: colloqui e telefonate incrociate, anche Accardi e Pisacane hanno parlato con il ragazzo che alla fine è rimasto a firmare autografi e fare selfie. Ma clima e volti tesi e in serata una frase detta da Esposito alla presentazione a Ponte di Legno. «Numeri? Li guardo solo a fine stagione per discutere del rinnovo». Una battuta per provare a stemperare: l’aria resta pesante. Rimane nei radar Daniel Maldini (24).

Edin Dzeko (40) ha rinnovato per un altro anno il contratto con lo Schalke 04. L’accordo, raggiunto nelle scorse ore, è stato esaminato dai suoi legali che ieri hanno provveduto alla compilazione di tutti i documenti per le firme. Il bomber bosniaco ha preferito restare allo Schalke per le stesse ragioni che l’avevano portato a scegliere questo club a gennaio: livello di passione dei tifosi travolgente , club con grande storia e ambizione di tornare in alto. Dzeko aveva ricevuto offerte dalla MLS e altri club di Bundesliga.

Torino, accordo totale per Comuzzo. Stop Como per Chalobah, l'Atalanta su Davitashvili

Torniamo in Serie A, dove il Torino ha dato seguito ai proficui contatti dei giorni scorsi avanzando molto nella giornata di ieri per Pietro Comuzzo (21) della Fiorentina. Il club granata tratta infatti da tempo il centrale, che ha dato il suo assenso al trasferimento in Piemonte. La formula: prestito e diritto di riscatto sui 20 milioni di euro. Tra la notte appena passata e la giornata odierna sarà ufficiale.

L’attuale stop con il Chelsea per Trevoh Chalobah (27) ha suggerito invece al Como di valutare anche altri nomi per la difesa. L’investimento per il centrale chiarità di iflesso il budget che i lariani investiranno per l’attacco. L’obiettivo principale si conferma Moise Kean (26). A causa delle difficoltà per Kerim Alajbegovic (18), l'Atalanta per l’attacco valuta Zuriko Davitashvili (25), georgiano del Saint-Etienne. Il bosniaco invece resta vicino al Chelsea, con i Blues che gli hanno garantito un contratto di sette anni, con 35 milioni più bonus al Bayer. Xabi Alonso (44) lo stima molto, ma ha suggerito il prestito del talento ad una delle società del gruppo, lo Strasburgo. Il padre-agente del calciatore, sempre molto attivo, non vorrebbe una soluzione del genere e per questo ora si riflette.

Salah vola in Turchia, il Real piazza il colpo ad una cifra clamorosa

Il Besiktas dopo aver definito tutti gli accordi per Momo Salah (34) (compresa la commissione per l’agente dell’egiziano), sta parlando con alcuni sponsor per annunciare in grande stile l’ex Liverpool. E il Real ha trovato l’intesa con il Lipsia per l’acquisto di Yan Diomande (19) a 100 milioni di euro.