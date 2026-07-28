Calciomercato in diretta: visite mediche per Castro e Dovbyk, Juve su Suzuki. Tutte le trattative LIVE

Santiago Castro è sbarcato nella capitale: per l'attaccante argentino manca ormai soltanto l'ufficialità prima di diventare un nuovo calciatore della Roma. Dall'altra parte, Artem Dovbyk - per sbloccare l'affare - ha accettato il trasferimento al Bologna. La Juve, invece, spinge per Suzuki del Parma come nuovo portiere: segui la diretta della giornata di mercato su Corrieredellosport.it con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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Il Napoli cerca il difensore: tra Gatti e Tiago Gabriel spunta Badiashile
Il centrale è un tema caldo; il vincolo della cessione rimane, ma avanza il francese del Chelsea: LA SITUAZIONE!
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