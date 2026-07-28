Riso: "Mancini è un pazzo: volevo portarlo via dalla Roma, ha rifiutato tutto pur di restare"

"Mancini? Io avrei voluto cederlo, aveva anche offerte più importanti, ma lui ha voluto a tutti i costi rimanere alla Roma". Così l'agente del difensore, Giuseppe Riso, ai microfoni di Sky Sport ha commentato la scelta del giocatore di rinnovare il proprio contratto con i giallorossi. "Gasperini e D'Amico sono stati più bravi di me a convincerlo, ha rifiutato tutto per la Roma. È un gesto che fa per i giallorossi. Gli ho detto che è un pazzo, poteva guadagnare di più ma è felice, sono contento".

Riso: "Frattesi? Devo ancora incontrare l'Inter, prima non parlo" Oltre a Mancini, nelle ultime settimane anche Cristante ha prolungato il proprio contratto con i giallorossi fino al 2028. Sul centrocampista Riso ha proseguito: "Ha 360 partite con la Roma, è il capitano e credo che entrerà nella storia del club". L'agente quindi ha parlato della situazione relativa a Frattesi, che potrebbe lasciare l'Inter: "Devo ancora incontrare il club. La situazione è in divenire. Poi ragioneremo sul futuro". Su un possibile interessamento della Juventus: "Non parlo di queste cose prima di averlo fatto con l'Inter: non mi sembra giusto".

Calciomercato Roma Roma, la classifica degli acquisti più costosi: dove si piazza Castro Riso su Camarda e Comotto: "Saranno il futuro del Milan" Tra gli assistiti di Giuseppe Riso ci sono anche i giovani del Milan Camarda e Comotto, entrambi rientrati dal prestito (al Lecce il primo, allo Spezia il secondo), ed entrambi freschi di rinnovo di contratto fino al 2031. L'agente ha parlato della loro permanenza in rossonero: "Fanno parte di un nuovo Milan, sicuramente saranno il futuro: sono molto contento e lo sono anche loro".

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