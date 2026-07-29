Calciomercato in diretta: Roma, si attende l'ufficialità di Castro. Tutte le trattative di oggi LIVE

Calciomercato in diretta . Inizia un'altra calda giornata di contatti, trattative, affari, indiscrezioni e ufficializzazioni: come quella che tutti i tifosi della Roma attendono per poter considerare a tutti gli effetti Castro un giocatore dei giallorossi. Ma non è finita qui perché, sempre per la Roma, può essere un 29 luglio importante anche sul fronte Nusa . E poi, sponda Milan , c'è la cessione di Leao a tenere banco. Sono sole alcune delle vicende di mercato da monitorare con attenzione in un contesto complessivo frizzante, da seguire ora dopo ora. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale su CorrieredelloSport.it .

12:48

Andrenacci al Lumezzane

"FC Lumezzane è lieto di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Andrenacci nell’ultima stagione in serie B con il Mantova e che si lega alla società rossoblù fino a fino al 30 giugno 2028".

12:34

Avellino, arriva anche l'ex capitano del Milan Primavera: ufficiale Scotti

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ingaggiato il calciatore Filippo Scotti. Nato a Vizzolo Predabissi (MI) l’ 11 novembre 2006 l’attaccante lombardo ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2029, con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione sportiva al verificarsi di determinate condizioni. Scotti è cresciuto nelle giovanili dell’A.C. Milan club con cui nelle ultime quattro stagioni ha sempre militato nella formazione primavera collezionando 149 presenze tra campionato, coppa primavera e youth league mettendo a segno 30 gol e fornendo 24 assist ai propri compagni di squadra. Nella scorsa stagione per lui, oltre 37 presenze con la primavera, anche 5 presenze tra campionato e playoff di serie D con la formazione Milan Futuro".

12:20

Roma, il nuovo Ceo è John Galantic

Non solo mercato per la Roma. Il nuovo Ceo è John Galantic: l'annuncio dei Friedkin. Il comunicato della società giallorossa: "È la persona giusta per guidare questo club". LEGGI TUTTO

12:06

Arezzo, dall'Avellino arriva Cagnano

"L'U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla S.S. Arezzo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Cagnano. Il club ringrazia il giocatore per il lavoro svolto durante il percorso in biancoverde e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".

11:52

Avellino, ufficiale l'arrivo di Della Rocca, ex capitano della Roma Primavera

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ingaggiato il calciatore Mattia Della Rocca. Nato a Roma il 13 gennaio 2006 il centrocampista laziale ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2029, con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione sportiva al verificarsi di determinate condizioni. Della Rocca ha avviato il suo percorso da calciatore nelle giovanili della Roma. Con le formazioni under 17, under 18 e primavera in totale ha collezionato 124 presenze mettendo a segno 35 gol e fornendo 15 assist ai propri compagni di squadra. Benvenuto in Irpinia Mattia!".

11:38

Riso: "Mancini voleva fortemente restare alla Roma"

Riso: "Mancini è un pazzo: volevo portarlo via dalla Roma, ha rifiutato tutto pur di restare". L'agente ha parlato della scelta del rinnovo del difensore. Su Frattesi: "Devo ancora l'Inter per il suo futuro". LA PAROLE DI RISO

11:24

Castro e Malen insieme: Gasperini già studia un altro modulo per la Roma

Castro e Malen insieme: Gasperini già studia un altro modulo per la Roma. Ieri i test medici, da oggi l'intesa in campo per rivoluzionare l'attacco giallorosso: ecco cosa proverà a fare il tecnico. LEGGI TUTTO

11:10

Cancellotti rinnova con l'Avellino: è ufficiale

"L’U.S. Avellino 1912 è lieta di annunciare il prolungamento del rapporto professionale con il calciatore Tommaso Cancellotti. Il difensore ha rinnovato per un’altra stagione sportiva il contratto in scadenza nel 2027, legandosi così al club fino al 30 Giugno 2028. Nelle ultime tre stagioni ha collezionato in biancoverde 112 presenze mettendo a referto 1 gol e 7 assist. In bocca al lupo per le soddisfazioni professionali che verranno".

10:59

Lazio, Markmann saltato

Lazio, Markmann saltato. Intrigo Romagnoli: l’Al-Sadd ci riprova. Un altro smacco per il mercato biancoceleste: il baby difensore del Nordsjælland preferisce altre destinazioni. Si rivaluta il destino di Alessio. I DETTAGLI

10:45

Napoli su Badiashile. Spunta anche Todibo

Napoli su Badiashile. Spunta anche Todibo. Buongiorno out 4-5 mesi, a Beukema servono altri 15-20 giorni: il difensore centrale è una priorità e il gigante del Chelsea è sempre più in uscita. LEGGI TUTTO

10:31

Mercato Roma, fasce scoperte: avanti tutta per Fresneda

Mercato Roma, fasce scoperte: avanti tutta per Fresneda. In parallelo ai movimenti per l’attacco, tanti ragionamenti si stanno sviluppando soprattutto sulle corsie esterne: serve un titolare a sinistra. LEGGI L'APPROFONDIMENTO

10:17

Il calciomercato si accende

Il calciomercato si accende: acquisti, riscatti e cessioni delle squadre di Serie A. Tutti i movimenti di mercato in entrata e in uscita dei venti club del nostro campionato. SFOGLIA LA GALLERY

10:05

Leao, il Milan dice no ai 40 milioni del Fenerbahçe

Leao, il Milan dice no ai 40 milioni del Fenerbahçe. Ed è arrivato Diawara. La distanza tra domanda e offerta è ampia. Anche con l'altro club di Istanbul non c'è, ad oggi, possibilità di luce verde alla trattativa. I DETTAGLI

10:00

Nusa dice sì alla Roma

Nusa dice sì alla Roma ma il Lipsia chiede 55 milioni: spunta l'idea Bahoya per Gasperini. D'Amico pensa all'ala francese, il mercato della trequarti è in fermento. I giallorossi dovranno compiere una scelta di senso e di significato. LEGGI TUTTO

Roma