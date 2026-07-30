Calciomercato in diretta: ore decisive per Koulierakis alla Roma, la Juve aspetta Alajbegovic e Kolo Muani LIVE

Il calciomercato della Roma entra nel vivo: i giallorossi sono ormai in chiusura per il greco Konstantinos Koulierakis del Wolfsburg, tassello per rinforzare la retroguardia a disposizione di Gian Piero Gasperini. Ma non è finita qui; Antonio Nusa ha dato la sua disponibilità al trasferimento nella capitale, ma il Lipsia chiede 55 milioni. La Juve, invece, vuole chiudere e annunciare al più presto Kerim Alajbegovic e Randal Kolo Muani: di questo e di molto altro si parlerà nel corso di questa (ennesima) giornata di mercato, tra trattative, ufficialità e contatti continui tra le squadra di Serie A e non solo: segui la diretta di oggi su CorrieredelloSport.it.
10:26
Roma-Read: la situazione
Nessuna conferma, al momento, sull'eventuale offerta della Roma per Read. L'olandese resta una pista secondaria rispetto a Fresneda: i giallorossi accelereranno su di lui soltanto se dovesse definitivamente complicarsi l'operazione per il terzino dello Sporting.
10:12
Inter, Stones è arrivato in Italia
Il difensore inglese è atterrato a Linate. Queste le prime parole di Stones, prossimo a diventare ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter: "Sono felice di essere qui, ci vediamo presto".
09:58
Roma, in chiusura Koulierakis. E Nusa vota giallorosso
D’Amico lavora per rinforzare tre reparti. Ezzalzouli: si tratta. Bahoya resta un’operazione più sostenibile. Angeliño saluta: LEGGI QUI!
Italia