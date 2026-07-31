Il calciomercato entra nel vivo. Al tramonto del mese di luglio, società e direttori sportivi continuano a lavorare per rinforzare le rispettive rose, in Italia e all'estero. Riflettori puntati sull' affare Nusa-Roma , mentre la Juve ci prova per Joshua Zirkzee del Manchester United, dopo aver chiuso per Kolo Muani e Alajbegovic. In casa Milan , Leao attende una nuova meta, mentre Napoli e Inter puntano a rinforzare il reparto difensivo. Segui la diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Estate caldissima per gli affari dei club, con il campionato che si appresta a iniziare il prossimo 23 agosto e tante squadre che hanno acquistato o ceduto giocatori che hanno influenzato inevitabilmente il proprio prestigio. Ecco la classifica completa (non sono inclusi gli aumenti generati dall'update post-Mondiali, ndr): GUARDA QUI !

12:46

Juve, Zirkzee più di un'idea

La tentazione Zirkzee stuzzica non poco Massara, il quale a Torino ha portato in eredità un po’ di tracce disseminate tra l’inizio e la fine della sua esperienza alla Roma, senza che lì fossero riuscite a diventare affari fatti. Ma Zirkzee sarà: non è un tema caldo adesso. LA STRATEGIA DELLA JUVE

12:39

Milan, braccio di ferro con Leao

Rafael Leao si sta allenando con il Milan a Perth e aspetta novità sul futuro. Il portoghese non ha ancora trovato l’accordo economico col Fenerbahçe ma nemmeno col Galatasaray. Vorrebbe oltre 12 milioni di euro. Intanto il Milan ha ribadito ai due club turchi che non intende scendere sotto i 50 milioni di euro e per ora le proposte non raggiugono questa cifra. Si continuerà a trattare nelle prossime ore ma l’affare rischia di sbloccarsi solamente ad agosto inoltrato.

12:30

Inter, Chivu accoglie Stones e chiama altri rinforzi

"Va alzato il livello, serve pazienza", parola di Cristian Chivu. Così il tecnico dell'Inter in conferenza stampa, alla vigilia dell'amichevole con il Manchester City a Hong Kong: "La squadra è competitiva, ma c'è sempre bisogno di giocatori importanti", ha aggiunto l'allenatore nerazzurro. CHIVU SUL MERCATO

12:16

La Roma spinge per Read: concorrenza in Premier

La Roma vuole spingere per Read ma c’è da battere la concorrenza del Nottingham Forest, club di Premier League.

12:12

Ezzalzouli, l'agente smentisce i contatti con la Roma

Ai microfoni di 365Scores, Alejandro Camano ha fatto chiarezza sulla situazione e sul futuro del suo assistito Abde Ezzalzouli, esterno offensivo classe 2001 finito nel mirino della Roma: "Non c’è assolutamente nulla di vero riguardo alla Roma", ha dichiarato il procuratore.

12:03

Juve, Alajbegovic e quell'inserimento del Chelsea

Massara su Alajbegovic aveva lavorato nel suo ultimo mese romano. L’operazione ormai impostata, certamente è stata rallentata dal Chelsea e dalle manovre messe in atto per provare a convincere Alajbegovic a dirottare su Londra. Ma quale serratura della trattativa Alajbegovic si è aperta in favore della Juve? Eccola: il Chelsea avrebbe voluto il bosniaco con l’idea di girarlo in prestito perché completasse il processo di maturazione e fosse arruolabile per la Premier tra un anno. Questo passaggio al ragazzo e al papà non è piaciuto mai. E proprio questo è diventato il vantaggio per i bianconeri, che invece sono stati chiari nel far sentire il calciatore centrale da subito.

11:55

Benevento, preso Simone Verdi

Nella giornata di ieri, blitz del Benevento per aggiudicarsi le prestazioni sportive di Simone Verdi, reduce da una stagione agrodolce con il Sudtirol. Oggi è atteso il suo arrivo nel ritiro di Cascia, dove incontrerà anche il presidente Oreste Vigorito. Colpo importante per la squadra neopromossa in Serie B.

11:42

Fiorentina, Valdepeñas il colpo per la difesa: i dettagli dell'affare

Victor Valdepeñas è il sesto acquisto della sessione di mercato della Fiorentina: Paratici regala un elemento importante a Fabio Grosso. LE CIFRE DELL'AFFARE

11:28

Bologna, Lucumi al passo d'addio: è caccia al sostituto

Bologna a caccia del nuovo Jhon Lucumi. Il centrale colombiano del Bologna nelle prossime ore rientrerà a Casteldebole ma entro tempi brevi, non avendo voluto rinnovare il contratto e avendo tanti pretendenti, è pronto a salutare. Lo hanno richiesto Juventus, poi Como, Galatasaray, Besiktas e Rennes, tutti pronti a fargli ponti d’oro. E una volta che Lucumi se ne sarà andato, il Bologna avrà bisogno di un difensore altrettanto affidabile. E da come il Bologna tifa per il trasferimeno del colombiano al Como, c’è la sensazione che in questa trattativa il club rossoblù voglia inserire Kempf, 31 anni, molto stimato sia da Sartori che da Di Vaio. Sullo sfondo, anche un ex lariano come Diego Carlos, di proprietà del Fenerbahce.

11:16

Sudtirol, ecco Veroli dal Cagliari

"Il SudTirol - si legge nella nota ufficiale del club altoatesino - comunica di aver raggiunto un accordo con il Cagliari Calcio per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Davide Veroli. L’FC Südtirol rivolge un caloroso benvenuto a Davide Veroli e gli augura un percorso ricco di soddisfazioni con i colori biancorossi".

11:05

La Roma saluta Angelino: D'Amico lavora per rinforzare la fascia destra

Due i profili in cima al taccuino del neo direttore sportivo giallorosso per rimpinguare la batteria degli esterni a disposizione di Gasperini. Intanto, Angelino andrà al Deportivo La Coruña. ROMA SU FRESNEDA E READ

10:55

Carnevali, tra Kolo Muani e Alajbegovic: il punto sul mercato della Juve

L'amministratore delegato ha fatto chiarezza sulle operazioni di mercato del club e ha parlato della questione del ct della Nazionale: le parole di Carnevali.

10:45

Il Napoli vuole Badiashile e Favasuli in 20 giorni: le mosse di Manna per portarli ad Allegri

Con il francese c'è l'accordo, manca l'intesa con il Chelsea. No al Leverkusen per Gutierrez. LE MOSSE DI MANNA

10:35

Nusa-Roma, il calciatore prova a forzare la sua uscita dal Lipsia

Il calciatore sta provando a forzare la sua uscita dal Lipsia per avvicinarsi una volta per tutte alla Roma. Il progetto di Gasperini lo intriga, attaccante e allenatore si sono già sentiti e hanno trovato un'intesa che va al di là della dimensione economica. PRESSING SU NUSA

10:25

Inter d'agosto: Jones, Romero o un esterno, i migliori possono arrivare allo scadere

Un anno fa Akanji arrivò all'ultimo. Pavard da valutare. Frattesi intanto aspetta nuove soluzioni. LE TEMPISTICHE DEL MERCATO DELL'INTER

10:15

Milan, tentativo per Nwaneri dell'Arsenal

I Gunners vogliono consentire al ragazzo di accumulare minutaggio, ma la valutazione di mercato resta alta: lo cerca mezza Europa, il Milan si iscrive alla corsa. TENTATIVO PER NWANERI

10:10

Juve, tentazione Zirkzee

Definito l'acquisto di Alajbegovic, ora i bianconeri pensano all'attaccante del Manchester United, che in Italia ha già vestito le maglie di Parma e Bologna. Ipotesi prestito concreta. TENTAZIONE ZIRKZEE

10:07

Roma, tutto su Nusa: oggi nuovo vertice di mercato tra Gasperini e la proprietà

Da Castro a Koulierakis, fino al talento di Antonio Nusa: il calciatore vuole la Roma e mette pressione al Lipsia. Oggi, prima della partenza per il Galles, Gasperini avrà un nuovo vertice di mercato con il ds D'Amico e Ryan Friedkin in collegamento: è una giornata che indirizzerà, in un senso o nell'altro, la strategia per arrivare al norvegese, l'ultimo fronte aperto sulla trequarti, il reparto che da un anno ha bisogno di essere rinforzato.

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