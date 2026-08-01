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De Rossi ci riprova per El Shaarawy: nuoi contatti dopo l'offerta dell'Al Ahabab© ANSA

De Rossi ci riprova per El Shaarawy: nuoi contatti dopo l'offerta dell'Al Ahabab

Il tecnico vuole l'attaccante italo-egiziano svincolato dalla Roma
Eleonora Trotta
1 min
El Shaarawy non ha ancora chiuso con l'Al Shabab e così Daniele De Rossi ci riprova. Il tecnico romano vorrebbe portare a Genova l'ex attaccante giallorosso, svincolato dallo scorso giugno. I primi contatti tra l'italo-egiziano e i rossoblù risalgono al termine del campionato, quando era in atto uno sfida con il Venezia per aggiudicarsi le prestazioni del calciatore. Poi si sono inseriti gli arabi, con una proposta molto ricca da circa 8 milioni di euro a stagione. Ma l'affare non si è concretizzato e così il Genoa è tornato alla carica. De Rossi per la sua sua squadra vuole anche calciatori di esperienza e, per El Shaarawy, si tratterebbe di un ritorno romantico.

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