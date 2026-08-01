Calciomercato diretta: la Juve su Zirkzee. Roma: caccia all'intesa per Nusa: gli aggiornamenti LIVE

Il calciomercato è sempre più nel vivo. Arrivati ad agosto, società e direttori sportivi continuano a lavorare per rinforzare le rispettive rose, in Italia e all'estero. Riflettori puntati sull'interesse della Juve per Joshua Zirkzee del Manchester United, dopo aver chiuso per Kolo Muani e Alajbegovic. In casa Roma, le ultime sull'oferta per Read, ma anche su Koulierakis, prossimo alla firma. Caccia all'intesa per Nusa. Segui la diretta sul CorriereDelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.

10:16 Roma, Kourielakis alla firma L'affare Koulierakis è arrivato al traguardo: definiti anche gli ultimi aspetti formali, il centrale greco si trasferirà dal Wolfsburg per una cifra vicina ai 17 milioni di euro, bonus inclusi. Oggi sarà il giorno dello sbarco nella Capitale. Koulierakis sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto con la Roma. LEGGI QUI