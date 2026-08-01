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sabato 1 agosto 2026
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Calciomercato diretta: la Juve su Zirkzee. Roma: caccia all'intesa per Nusa: gli aggiornamenti LIVE

Prosegue il lavoro dei direttori sportivi, la Serie A guarda con attenzione al mercato internazionale: aggiornamenti in tempo reale
2 min
TagsNusaCalciomercatozirkzee
Aggiorna

Il calciomercato è sempre più nel vivo. Arrivati ad agosto, società e direttori sportivi continuano a lavorare per rinforzare le rispettive rose, in Italia e all'estero. Riflettori puntati sull'interesse della Juve per Joshua Zirkzee del Manchester United, dopo aver chiuso per Kolo Muani e Alajbegovic. In casa Roma, le ultime sull'oferta per Read, ma anche su Koulierakis, prossimo alla firma. Caccia all'intesa per Nusa. Segui la diretta sul CorriereDelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.

10:16

Roma, Kourielakis alla firma

L'affare Koulierakis è arrivato al traguardo: definiti anche gli ultimi aspetti formali, il centrale greco si trasferirà dal Wolfsburg per una cifra vicina ai 17 milioni di euro, bonus inclusi. Oggi sarà il giorno dello sbarco nella Capitale. Koulierakis sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto con la Roma. LEGGI QUI

10:13

Juve, Zirkzee non è solo una tentazione

Il nome di Zirkzee è sempre più attuale a Torino. Massara, del resto, lo conosce bene: lo scorso anno aveva trovato un accordo totale con il suo entourage per il trasferimento nella Capitale, un’operazione poi sfumata per il muro dello United. Per caratteristiche e duttilità l’ex goleador del Bologna piace molto anche a Spalletti, che ha quindi dato subito il suo assenso alla trattativa. LEGGI QUI

Roma

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Le ultime sul calciomercatoZirkzee, non solo tentazione per la Juve

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