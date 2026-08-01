Salah, l'offerta del Trabzonspor supera quella del Besiktas: tutte le cifre, decisione a breve

Il futuro di Momo Salah si deciderà in queste ore. Il Trabzonspor vuole infatti ingaggiare l'attaccante egiziano al quale ha inviato un'offerta superiore a quella del Besiktas. In precedenza, l'ex campione del Liverpool aveva trovato un accordo con la società di Istanbul, ma la mancata intesa sulle vendite delle maglie ha congelato le trattative, permettendo al Trabzonspor di inserirsi e avvicinarsi alle richieste del calciatore. L'offerta della società turca supera quindi quella del club di Vincenzo Italiano e prevede un contratto di due anni da circa 15 milioni di euro a stagione. Salah si sta confrontando in queste ore con il suo agente per prendere la decisione finale, che comunicherà entro oggi.

Il retroscena di Italiano

Salah aveva parlato anche con l'ex allenatore di Bologna e Fiorentina, Vincenzo Italiano. Il tecnico gli aveva garantito un ruolo centrale e la massima visibilità. L'ex attaccante della Roma era apparso entusiasta e molto coinvolto, ma la distanza sulle percentuali da dividere per le vendite delle maglie ha poi bloccato le discussioni tra il suo agente e il Besiktas.