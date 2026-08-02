Calciomercato diretta: Alajbegovic e Kolo Muani alla Juve. Roma su Read: gli aggiornamenti LIVE

Il calciomercato è sempre più nel vivo. Le società e i direttori sportivi continuano a lavorare per rinforzare le rispettive rose, in Italia e all'estero. Riflettori puntati sull'arrivo a Torino di Alajbegovic e di Kolo Muani per firmare con la Juventus. L' Inter spera che il Liverpool abbassi le pretese per Jones. La Roma continua a lavorare per Read. Segui la gironata sul CorriereDelloSport.it : aggiornamenti in tempo reale.

11:41

Cagliari, Esposito sarà ceduto

L’avventura a Cagliari di Sebastiano Esposito è durata poco più di 13 mesi. Dopo la decisione del giocatore di lasciare il ritiro, dalla società filtra quella che sarà la linea di condotta: la carriera di Esposito nel Cagliari si chiude qua. Il giocatore sarà venduto (l'Atalanta è in pole) a una cifra che Giulini considera congrua (quindici milioni), l'unica soluzione possibile, a questo punto, vista la rottura. LEGGI QUI

11:32

Juve, Kolo Muani è a Caselle

Kolo Muani tornerà a essere un nuovo giocatore della Juventus. L'attaccante è atterrato questa mattina all'aeroporto di Caselle. LEGGI QUI

11:30

Roma, Read diventa un'asta

Il mercato della Roma si trasforma in una partita di nervi. Un altro braccio di ferro: stavolta il duello è con il Feyenoord per Givairo Read, uno dei profili individuati da Gasperini per dare nuova linfa alla fascia destra. Gli olandesi non hanno alcuna intenzione di abbassare la guardia e stanno lavorando sottotraccia per alimentare un'asta che possa far lievitare ulteriormente il prezzo del cartellino. LEGGI QUI

Roma