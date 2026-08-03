Su Mastantuono l’ombra del Milan. Ma la Fiorentina gli garantisce la maglia da titolare

Decide Franco Mastantuono . Questa è la linea. Nelle prossime ore il talento di Azul, che piace tanto alla Fiorentina , scioglierà le riserve. Nonostante il suo entourage spinga per il ritorno al River Plate, l’attaccante ha scelto l’Italia. E lo ha già fatto sapere a José Mourinho . Il suo desiderio è quello di giocare in Serie A, dove si sono affermati i più grandi campioni del calcio argentino. Sarà una scelta determinante per la sua carriera, dunque non facile. Mastantuono vuole consacrarsi e raggiungere i palcoscenici più ambiti del panorama mondiale, per questo dovrà ponderare bene il suo verdetto.

Paratici sa di aver fatto il possibile

Dal canto suo Fabio Paratici sa di aver fatto il possibile per rendere reale un affare che in un primo momento sembrava improbabile. Il ds ha fatto leva sui suoi buoni uffici con il Real Madrid per convincere la società spagnola a preferire la Fiorentina rispetto alle altre opzioni. E ci è riuscito. Si farebbe in prestito con diritto di riscatto, più recompra a favore dei blancos. Tuttavia la delibera spetta a Mastantuono, che si è preso un po’ di tempo per valutare pregi e difetti di ogni eventuale destinazione. In viola sarebbe protagonista, altrove non è detto. Non resta che aspettare, sta di fatto che la trattativa c’è ed è indirizzata.

Come si inserirebbe Mastantuono nella Fiorentina

In caso di arrivo, Mastantuono occuperebbe la fascia destra del 4-3-3 di Fabio Grosso. L’argentino, trequartista con le velleità dell’ala, consentirebbe al tecnico di variare predisponendo all’occorrenza un 4-3-2-1. Le doti balistiche dell’ex River Plate, che il 14 agosto compirà diciannove anni, sono indiscusse. La Fiorentina spera di poterlo accogliere regalando ai propri tifosi l’ennesimo grande colpo di questa finestra di mercato. La rifondazione della squadra viola è in atto e sta passando la sua fase più delicata visto che il comparto esterni non era ancora stato intaccato.

Le alternative a Mastantuono

Se l’affare Mastantuono non dovesse andare in porto, i dirigenti viola non si farebbero trovare impreparati. Matteo Cancellieri rimane un profilo da tenere d’occhio anche per la convenienza economica dell’operazione, in quanto il suo contratto con la Lazio scadrà il prossimo anno. Sempre d’attualità Johan Bakayoko del Lipsia. Infine da non scartare completamente l’ipotesi di un ritorno di Manor Solomon, sempre che il Tottenham accetti di abbassare la richiesta da 10 milioni di euro.