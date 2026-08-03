Calciomercato in diretta: ore decisive per Read alla Roma, la Juve vende. Visite mediche per Joao Mario alla Fiorentina LIVE

Prosegue il lavoro delle società e dei direttori sportivi per rinforzare le rispettive rose, in Italia e all'estero, mentre il mercato è giunto all'ultimo mese. Ore decisive in casa Roma per quanto riguarda Read. La Juventus è chiamata a vendere altri giocatori dopo Joao Mario, il quale passa alla Fiorentina. Segui la diretta sul CorriereDelloSport.it : aggiornamenti in tempo reale.

13:59

Nico Gonzalez vuole l'Atletico Madrid

Nico Gonzalez vuole tornare all’Atletico Madrid, dove ha vissuto proficuamente la scorsa stagione, ma gli spagnoli non l’hanno riscattato ai 32 milioni previsti e cercano uno sconto. La Juve non vuole andare sotto i 25-28 milioni di incasso.

13:45

Manchester United e Aston Villa valutano Koopmeiners

In casa Juve il punto interrogativo resta anche per Koopmeiners, che arriva addirittura da un biennio deludente e ha un peso residuo a bilancio di circa 33 milioni. Il rischio di incorrere quindi in una minusvalenza è dietro l’angolo, a meno di non accontentarsi di un prestito; Manchester United e Aston Villa stanno valutando il dossier.

13:32

L'eredità di Dumfries e la situazione per Romero

Per l’eredità di Dumfries in casa Inter sono diversi i profili tenuti in considerazione, compresa una vecchia fiamma come Diaby, ma se l’affondo non è ancora arrivato è perché in viale della Liberazione sono tutti convinti che le cifre folli che circolano fino a questo momento sono destinate a sgonfiarsi nel giro di qualche settimana. Come avvenuto tra l’altro sul fronte Romero: l’accordo con il Tottenham è stato trovato sulla base di 40 milioni, mentre dall’entourage del giocatore filtra disponibilità a trattare per colmare la distanza su ingaggio e commissioni. L’inserimento dell’argentino dipenderà ovviamente da un’uscita in difesa. Il papabile potrebbe essere Pavard, nonostante il buon rendimento del precampionato: il suo posto nell’Inter che verrà non è così sicuro come quello di Pio Esposito.

13:19

Juve, la strategia per cedere David e Zhegrova

Il tandem Carnevali-Massara punta alla cessione degli altri due flop della passata stagione. Innanzitutto David: il canadese non rientra più nei piani di Spalletti ma il suo ingaggio da 6 milioni netti frena i potenziali acquirenti. A questo si aggiunge la volontà dell’attaccante di rimanere, tanto che il canadese rischia di fare da tappo alle prossime mosse della società. E poi c’è Zhegrova, l’altra grande delusione della passata stagione: anche le recenti amichevoli hanno confermato che la svolta è lontana, così però come i potenziali acquirenti.

13:05

Inter, c'è l'accordo con Pio Esposito per il rinnovo

Dopo la tournèe asiatica, l'attaccante firmerà il nuovo contratto con i nerazzurri fino al 2031: tutti i dettagli.

12:51

Serie C, Micai è il nuovo portiere dello Spezia

Lo Spezia ha annunciato attraverso un comunicato ufficiale l'ingaggo di Micai, portiere classe 1993. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2027.

12:37

Badiashile e Favasuli per il Napoli

Le prossime tappe del mercato del Napoli sono già definite e portano a due profili molto graditi a Max: il ds Manna ha blindato Costantino Favasuli, 22 anni, terzino destro del Catanzaro protagonista di un campionato eccellente, e sta lavorando senza sosta per riuscire a concludere l'ingaggio del francese Benoit Badiashile, 25 anni, difensore centrale del Chelsea che in questo momento ha conquistato la vetta della lista del mercato. LEGGI QUI

12:23

Napoli, Gutierrez al Leverkusen: il giocatore in Germania per visite e firma

Miguel Gutierrez ha lasciato il ritiro di Castel di Sangro. Il terzino spagnolo è in attesa di volare a Leverkusen per svolgere le visite e firmare con il Bayer. Operazione da 30 milioni di euro più due di bonus. Guti lascia il Napoli dopo una sola stagione, a distanza di un anno dal suo acquisto dal Girona per 18 milioni più 2 di bonus. LEGGI QUI

12:10

Fiorentina, iniziate le visite mediche per Joao Mario

Joao Mario è arrivato a Firenze. Il terzino, che arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus, ha iniziato le visite mediche.

11:57

Amorim aspetta rinforzi

Ruben Amorim sta lavorando con una rosa che avrebbe bisogno di essere ampiamente ritoccata, ma dal banco delle trattative non si segnalano accelerate: tre acquisti (due a giugno per oltre 100 milioni, uno a fine luglio per tre milioni) e nessuna cessione in due mesi complessivi di mercato. LEGGI QUI

11:43

Lazio, spunta Hautekiet

Da Dominguez a Markmann fino ad Hautekiet dello Standard Liegi. E’ l’ultimo nome per la Lazio, è in corso un tentativo per prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Il “pagherò”, è la stessa formula che viene proposta per ogni obiettivo. LEGGI QUI

11:29

Mastantuono tra Milan e Fiorentina

Decide Franco Mastantuono. Da una parte la possibilità di giocare le coppe europee godendo della visibilità internazionale, dall’altra quella di scendere in campo con certificata continuità. Il primo scenario si prefigurerebbe se Mastantuono scegliesse il Milan, dall'altra la Fiorentina. LEGGI QUI

11:16

Gattuso: "Non so se Romagnoli andrà via"

Le parole di Gattuso dopo l'amichevole vinta dalla Lazio contro l'Ascoli: "Romagnoli? Non so se andrà via, è già stato un mio giocatore al Milan e al tempo gli ho fatto rinnovare il contratto. Si sta comportando benissimo, dobbiamo riuscire a sbagliare il meno possibile". LEGGI QUI

11:04

La Juve deve fare cassa

È l’ora delle cessioni e la prova non è semplice per la Continassa: tanti sono i giocatori in bilico nel nome dell’equilibrio dei conti e del rispetto dei parametri del Fair Play finanziario Uefa così i dirigenti puntano a realizzare un tesoretto da poter utilizzare per finanziare il mercato. LEGGI QUI

11:02

Read alla Roma, dentro o fuori

Sono ore da dentro o fuori, da tutto o niente. Ore decisive, quelle in cui la Roma ha scelto di rompere gli indugi e passare all'attacco per Givairo Read. Dopo il contatto diretto con Gasperini, con una telefonata importante avvenuta sabato e che è stata decisiva come il lavoro di D’Amico, l’esterno ha detto sì al progetto romanista. LEGGI QUI

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