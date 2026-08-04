Calciomercato in diretta: Juve, intrigo Suzuki. Roma su Read, Romero agita l'Inter: tutte le trattative LIVE

10:47

Lazio, per Hautekiet il nodo formula: cosa manca

Lazio, per Hautekiet il nodo formula: cosa manca. Il difensore dello Standard è il nuovo obiettivo principale per la difesa di Gattuso. Servirà un'offerta a titolo definitivo o garanzie economiche molto vicine a una cessione certa. LEGGI TUTTO

10:33

Buffon e la battuta su Suzuki o Vicario alla Juve

Buffon e la battuta su Suzuki o Vicario alla Juve: "Non è carino dirlo pubblicamente". L'ex portiere della Juve e della Nazionale ha parlato anche del mercato dei bianconeri e del futuro dell'Italia. LEGGI TUTTO

10:24

Napoli, rifiutata un'offerta del Trabzonspor per Lukaku

Napoli. Da domani, a Castel di Sangro ci sarà anche Lukaku. Arriverà con De Bruyne dopo aver concluso il suo periodo di ferie, trascorso come sempre in Turchia con la famiglia e un preparatore che l'ha aiutato a smaltire un po' di tossine post Mondiale, in vista dell'inizio della preparazione. E alle porte di una nuova avventura: il Napoli e l'agente hanno convenuto di interrompere il rapporto a un anno dalla scadenza del contratto - da 11 milioni lordi di stipendio - e stanno lavorando per trovare una soluzione che faccia tutti felici. La valutazione è compresa tra i 12 e i 15 milioni: s'è fatto avanti il Trabzonspor ma Big Rom, per il momento, non ha preso la proposta in considerazione.

10:10

Inter-Romero, due ostacoli

Inter-Romero, due ostacoli: manca l'intesa col giocatore e serve chiudere una cessione. Accordo trovato con il Tottenham sulla base di 40 milioni, Diaby possibile solo con Asslani all'Al-Ittihad. I DETTAGLI

10:05

Pazza idea Suzuki: il Psg può comprarlo e prestarlo alla Juve

Pazza idea Suzuki: il Psg può comprarlo e prestarlo alla Juve. I bianconeri hanno prenotato Vicario ma restano vigili sul giapponese del Parma. LEGGI L'APPROFONDIMENTO

10:00

Read, arrivo o chiusura: la Roma vuole chiudere entro domani

Read, arrivo o chiusura: la Roma vuole chiudere entro domani. Il diesse D'Amico intensifica i contatti con il Feyenoord: niente rilanci rispetto ai 29 milioni già offerti. LEGGI TUTTO

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