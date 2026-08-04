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Strefezza a un passo dal Palermo: che colpo dall'Olympiacos! Per il brasiliano pronto un triennale

Operazione da sei milioni di euro: l'attaccante ex Lecce, Como e Parma nelle prossime ore atteso in città per le visite mediche

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Pubblicato il 04.08.2026, 14:13

Gabriel Strefezza è ad un passo dal Palermo calcio. Il club rosanero avrebbe raggiunto nelle ultime ore un'intesa con l'Olympiacos per l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno offensivo brasiliano. L'operazione si aggira intorno ai sei milioni di euro complessivi, mentre per il giocatore classe 1997 sarebbe pronto un contratto triennale con un ingaggio vicino al milione e 200 mila euro a stagione. Strefezza, con esperienze in Serie A e Serie B con le maglie di Lecce, Como e Parma, non è stato convocato dal club greco per il ritiro estivo e potrebbe raggiungere già nelle prossime ore il Palermo in Australia, dove in questi giorni i rosanero sono impegnati nella tournée estiva. 

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