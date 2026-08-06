Diretta calciomercato: la Roma insiste per Nusa, Suzuki verso la Juve. Tutte le trattative di oggi LIVE
Un'altra lunga giornata di calciomercato. Tra acquisti, cessioni e operazioni in via di definizione, prosegue il lavoro dei direttori sportivi in Italia e all'estero. Tantissime le trattative calde, caldissime, da seguire minuto dopo minuto: la Roma insiste per Nusa, Suzuki verso la Juve. Ma non solo. Vivi la giornata di affari in diretta su CorrieredelloSport.it: tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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Attesa per avere il portiere in prestito dal Psg dopo che lo avrà preso dal Parma. Dopo aver sistemato il numero uno, Carnevali passerà agli altri due reparti: LA SITUAZIONE!
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Il club giallorosso spinge con il Lipsia per accontentare il tecnico: ci sono 16 milioni in più da mettere sul piatto. Ma c'è già pronta un'alternativa: LEGGI QUI!
Italia
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