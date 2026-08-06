Diretta calciomercato: la Roma insiste per Nusa, Suzuki verso la Juve. Tutte le trattative di oggi LIVE

Tra acquisti, cessioni e operazioni in via di definizione, prosegue il lavoro dei direttori sportivi in Italia e all'estero: aggiornamenti in tempo reale

2 min

Pubblicato il 06.08.2026, 10:14 (Aggiornato il 06.08.2026, 10:43)

Calciomercato

Un'altra lunga giornata di calciomercato. Tra acquisti, cessioni e operazioni in via di definizione, prosegue il lavoro dei direttori sportivi in Italia e all'estero. Tantissime le trattative calde, caldissime, da seguire minuto dopo minuto: la Roma insiste per Nusa, Suzuki verso la Juve. Ma non solo. Vivi la giornata di affari in diretta su CorrieredelloSport.it: tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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