Diomande è il nuovo colpo del Real: al Lipsia la cifra record di 140 milioni
Nuovo rinforzo in casa Real Madrid. Attraverso un comunicato ufficiale il club merengue ha ufficializzato l'acquisto di Yann Diomande. Il calciatore classe 2006 arriva a titolo definito dal Lipsia per circa 125 milioni di euro, che potrebbero salire fino a 140 nel caso del raggiungimento di determinati bonus. Ha firmato un contratto fino al 2033.
Diomande: il comunicato del Real Madrid
Dopo Cucurella, Dumfries, Konaté, Bernardo Silva, Espì, Diomandé è l'ennesimo rinforzo di questa sessione estiva di calciomercato che giunge alla corte di José Mourinho. "Il Real Madrid C.F. e l'RB Lipsia hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Yan Diomande, che sarà legato al nostro club per le prossime sette stagioni, fino al 30 giugno 2033". Questo il comunicato con cui il Real Madrid ha annunciato l'acquisto del giocatore.
Per Diomande il Real ha avuto la meglio sul Psg
Diomande arriva dopo una buona stagione disputata in Bundesliga, al Lipsia, nella quale ha segnato 13 gol e fornito 9 assist in 33 presenze, oltre a confermarsi il giocatore con più dribbling riusciti nel campionato tedesco. Inoltre, Diomande è stato tra i protagonisti con la Costa d'Avorio al Mondiale. Il Real Madrid alla fine è riuscito a mettere sotto contratto il classe 2006 superando la concorrenza del Paris Saint-Germain, che aveva inizialmente raggiunto l'intesa con il Lipsia.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS