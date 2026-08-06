Diomande è il nuovo colpo del Real: al Lipsia la cifra record di 140 milioni

Nuovo rinforzo in casa Real Madrid . Attraverso un comunicato ufficiale il club merengue ha ufficializzato l'acquisto di Yann Diomande . Il calciatore classe 2006 arriva a titolo definito dal Lipsia per circa 125 milioni di euro, che potrebbero salire fino a 140 nel caso del raggiungimento di determinati bonus. Ha firmato un contratto fino al 2033.

Diomande: il comunicato del Real Madrid

Dopo Cucurella, Dumfries, Konaté, Bernardo Silva, Espì, Diomandé è l'ennesimo rinforzo di questa sessione estiva di calciomercato che giunge alla corte di José Mourinho. "Il Real Madrid C.F. e l'RB Lipsia hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Yan Diomande, che sarà legato al nostro club per le prossime sette stagioni, fino al 30 giugno 2033". Questo il comunicato con cui il Real Madrid ha annunciato l'acquisto del giocatore.