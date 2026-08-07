Calciomercato in diretta: Suzuki verso la Juve. Napoli, idea Gabriel Jesus. La Roma attende Molina: tutte le trattative LIVE

Il calciomercato è nel vivo. Tra acquisti, cessioni e operazioni in via di definizione, prosegue il lavoro dei direttori sportivi in Italia e all'estero. Tantissime le trattative calde, che sono proseguite nel corso di tutta la giornata: la Roma non molla Nusa, Suzuki verso la Juve, che guarda anche Zirkzee. Inter su Romero, ma Pavard blocca il suo arrivo. Rivivi tutte le trattative di oggi.

20:00

Read: "Non sono deluso dal mancato trasferimento alla Roma"

Sfumato il passaggio in giallorosso, il difensore del Feyenoord glissa: "Poteva andare in entrambi i modi, resto sereno". LE SUE PAROLE.

19:48

Roma, ufficiale la cessione di Kumbulla al Rayo Vallecano

Il difensore albanese lascia nuovamente i giallorossi in prestito e torna in Spagna: il comunicato.

19:38

L'ex Bologna Tomiyasu firma con il Crystal Palace

Rimasto svincolato dopo il mancato rinnovo con l'Arsenal, l'ex Bologna Tomiyasu ha firmato con il Crystal Palace. Il giapponese da settimane si stava allenando con i londinesi e ora è pronto per una nuova esperienza in Premier League.

19:22

Juve, la situazione per Kessie

In qualche modo Kessie, che potrebbe rappresentare il rinforzo last minute a centrocampo, gradisce la destinazione Torino sponda bianconera, dove troverebbe (tra l’altro) Massara, il direttore avuto al Milan. Certo, perché questo affare possa mettersi in rampa, bisognerà che l’ivoriano e il suo entourage capiscano di dover ragionare su cifre diverse da quelle chieste fino ad oggi senza ancora trovare un nuovo contratto. Qui la Juve punta anche sul tempo che può giovare a proprio favore.

19:08

Milan, Amorim: "Dovrò prendere delle decisioni"

Alla vigilia del test con il Chelsea, il tecnico rossonero chiarisce la sua strategia: "Siamo troppi, farò le mie valutazioni". LE SUE PAROLE.

18:54

Palestra spiega: "Ecco perché ho rifiutato l'Inter"

L'esterno risponde a una domanda diretta sul mancato trasferimento alla corte di Chivu: ecco cosa ha detto.

18:40

Pavard blocca il mercato dell'Inter

Pavard blocca il mercato dell'Inter. Con il suo addio i nerazzurri sbloccherebbero gli arrivi sia di Romero, liberando un posto in difesa, che di Diaby, venendo usato come contropartita. Le richieste sull’ingaggio del francese potrebbero essere soddisfatte in Arabia Saudita, sponda Al-Ittihad proprio come contropartita per Diaby, ma per l’ex Bayern trasferirsi in quel campionato al momento non è una priorità. Vuole ricucire con tutto il gruppo all’Inter e tornare a giocare la Champions.

18:26

Zirkzee vuole la Juve

Joshua Zirkzee vuole la Juve, l’attaccante olandese che dalla scorsa estate sperava di tornare in Italia (alla Roma) e che anche i bianconeri avevano accarezzato in passato come idea. Stavolta lo United sembra più disposto rispetto al passato a ragionare sul prestito, anzi, avrebbe proprio aperto in questa direzione. C’è da capire quanto l’obbligo di riscatto gradito dai Red Devils, possa diventarlo magari a condizioni da raggiungere (di squadra e individuali). La dirigenza bianconera è in stretto contatto con il manager del giocatore Kia Joorabchian, con il quale non è difficile pensare che si sia trovata anche un'intesa di massima. La compatibilità tecnica con Kolo Muani è stata pesata e comprovata: se uno sale e lega la squadra, l’altro va dentro e non avrà la presenza fisica dell’ariete, ma nell’arena sa farsi rispettare.

18:12

L'Inter non molla Curtis Jones

In casa Inter a centrocampo l’obiettivo è sempre il solito fin dall’inizio del mercato. L’inglese Curtis Jones del Liverpool è il profilo preferito da Chivu, anche in termini di caratteristiche che al momento mancano in rosa, ma l’Inter non vuole svenarsi per inseguire i 40 milioni chiesti dai Reds. Il passare dei giorni gioca a favore dei nerazzurri, visto che l’inglese andrà a scadenza a giugno 2027 e quindi il prezzo è destinato ad abbassarsi prima che il calciatore si svincoli.

17:58

Roma, il primo nome per l'attacco rimane Nusa

La dirigenza della Roma continua a muoversi anche sul mercato per arrivare il prima possibile all’attaccante chiesto da Gasperini e su cui ha avuto anche rassicurazioni da Ryan Friedkin nel resort di Hensel. Il primo nome resta Nusa. I contatti con il Lipsia sono avviati: la Roma valuta il giocatore intorno ai 45 milioni di euro, mentre il Lipsia continua a chiederne almeno dieci in più. Nel frattempo il calciatore, rientrato in Germania, non ha voluto sbilanciarsi sul proprio futuro: «Non ho mai detto di voler lasciare la squadra», ha detto a Sky. L'alternativa continua a portare a Fofana, osservato con grande attenzione dagli uomini mercato giallorossi. Il profilo convince e la valutazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro.

17:44

Mastantuono alla Fiorentina: "Entusiasta di giocare per un club così grande"

Le prime parole di Mastantuono da giocatore della Fiorentina: "Sono molto emozionato. Oggi è un giorno speciale per me, avevo molta voglia di venire qua e mi sta piacendo molto. La Fiorentina ha tanta storia ed ero molto entusiasta di giocare per un club così grande. Viola Park? Incredibile, un campo d'allenamento molto bello, le persone sono molto gentili e questo ti fa stare bene. Ho avuto l'occasione di conoscere alcuni dei compagni e di salutarli. Sono stati tutti molto gentili. Ho parlato con il mister, mi ha accolto nel migliore dei modi e spero di potermi allenare presto per giocare. Le mie caratteristiche principali sono offensive, arrivo spesso nell'area avversaria. Mi piacerebbe migliorare il lato difensivo, e so che qui in Italia ci si lavora molto. Ho parlato con diversi argentini che hanno giocato con la Fiorentina e mi hanno parlato molto bene del club. Vorrei ringraziare tutti i tifosi per l'affetto che ho ricevuto ieri quando sono arrivato, devono sapere che hanno un giocatore che combatterà per gli obiettivi".

17:30

Napoli, occhio a Zeballos: blitz del Celta Vigo

Il Celta Vigo è piombato su Exequiel Zeballos, bloccato dal Napoli da un paio di mesi ma congelato in attesa delle cessioni. Il Changuito, esterno offensivo del Boca di 24 anni tutto dribbling e fantasia, è a Buenos Aires che aspetta un cenno: vorrebbe giocare al Maradona, in un'altra città e in un'altra squadra che furono di Diego, e ha declinato l'offerta del presidente Riquelme di rinnovare il contratto con gli Xeneizes, ora in scadenza a dicembre. L'idea di andare via a parametro zero tra qualche mese e di perdere la prima parte della stagione, però, non lo ha mai stuzzicato, tant'è che con il Napoli c'era l'intesa di chiudere il colpo subito, in estate, una volta realizzata qualche cessione. L'incasso da 30 milioni più 2 di bonus realizzato con l'uscita di Gutierrez, ceduto al Bayer Leverkusen, non è valso a sbloccare le operazioni: la plusvalenza da circa 16 milioni, seppur notevole, va comunque spalmata su tre anni secondo le regole Uefa. E così l'arrivo di Zeballos, fuori rosa da molte settimane e valutato dal Boca più o meno 10 milioni di dollari, è ancora in stand-by. Uno stallo che evidentemente ha dato coraggio agli spagnoli: a Vigo si stanno muovendo in fretta, convinti di provare il blitz per beffare il Napoli.

17:16

Parma, ufficiale l'arrivo di El Bilal Touré

Il Parma ha ufficializzato l'arrivo di El Bilal Touré dall'Atalanta. Questo il comunicato del club: "Parma, 7 agosto 2026 – Parma Calcio 1913 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall'Atalanta BC le prestazioni sportive del calciatore El Bilal Touré, fino al 30 giugno 2027".

17:02

Romagnoli potrebbe rimanere alla Lazio: il Qatar si allontana

Il tempo passa, le certezze diminuiscono e il futuro di Romagnoli resta sospeso. Quella che fino a poche settimane fa sembrava una partenza ormai scritta oggi è diventata una delle vicende più intricate del mercato biancoceleste, pesante tra l'altro circa 8 milioni a bilancio tra mancato incasso e ingaggio risparmiato. Il difensore continua ad aspettare l'Al-Sadd, l'Atalanta non ha smesso di provarci e, nel frattempo, prende corpo anche un'ipotesi che fino a poco tempo fa sembrava irrealistica: la permanenza alla Lazio. Romagnoli aveva già salutato simbolicamente i tifosi, l'accordo con l'Al-Sadd sembrava definito, salvo poi arenarsi a causa delle difficoltà economiche e burocratiche. Da allora il centrale ha scelto di aspettare, mantenendo la priorità per una destinazione estera. Il problema è che i giorni scorrono e in questo scenario continua a muoversi l'Atalanta. Sarri considera Romagnoli il profilo ideale per rinforzare la difesa e, da settimane, spinge per ritrovarlo anche a Bergamo. C'è però anche la possibilità che alla fine non si concretizzi nessuna delle due piste, ed è qui che prende forma l'ipotesi più sorprendente. Romagnoli potrebbe restare alla Lazio fino alla naturale scadenza del contratto, ovvero giugno 2027.

16:48

Quando arriva Molina a Roma

Nahuel Molina è pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma: l’argentino, ancora in vacanza dopo il Mondiale, è atteso nella Capitale tra l’8 e l’11 agosto per sostenere le visite mediche, in coincidenza con il rientro della squadra a Trigoria dopo il riposo post ritiro. Nel frattempo Molina sta completando l’iter per ottenere la cittadinanza spagnola, non richiesta negli anni all'Atletico. Un passaggio importante anche per la Roma, che in questo modo potrà lasciare libero lo slot da extracomunitario, conservando una preziosa carta da giocare in questa sessione di mercato o nella finestra invernale. Un dettaglio burocratico che può rivelarsi strategico per le prossime mosse giallorosse.

16:34

Fiorentina, ufficiale la firma di Mastantuono

Dopo l'arrivo di ieri in città con la grande accoglienza dei tifosi, Franco Mastantuono ora è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Questo il comunicato: "Mastantuono, nato ad Azul (Argentina) il 14 agosto 2007, dopo essere cresciuto nelle giovanili del River Plate, ha esordito in Prima Squadra a soli 16 anni e, da allora, ha collezionato 64 presenze e 10 gol con la maglia dei “Millonarios”. Il nuovo calciatore viola, nell’ultima stagione, con il Real Madrid, ha disputato 35 presenze tra Liga, Champions League, Copa del Rey e Supercoppa Spagnola, mettendo a segno 3 reti. Mastantuono, inoltre, è il calciatore più giovane ad aver esordito con la maglia della Nazionale Maggiore dell’ Argentina ed ha indossato in quattro occasioni la divisa Albiceleste".

16:20

Valentini verso il trasferimento all'Alaves

Sul fronte delle uscite, in casa Fiorentina è ormai ai dettagli anche la cessione di Nicolas Valentini all'Alavés. Il difensore argentino, dopo aver rifiutato il Gremio, è vicino al trasferimento a titolo definitivo in Liga. L'operazione dovrebbe garantire alla Fiorentina un incasso tra i 2 e i 3 milioni di euro, oltre a una plusvalenza piena visto che il centrale era arrivato a parametro zero.

16:06

Fagioli può partire, Thorsvedt il possibile sostituto

In uscita a centrocampo uno dei nomi più osservati è Nicolò Fagioli. L'ex Juventus resta un elemento importante del progetto viola, ma non è considerato incedibile: davanti a un'offerta significativa, intorno ai 30 milioni e soprattutto dalla Premier League, la Fiorentina potrebbe sedersi al tavolo. In caso di partenza, il primo nome sul taccuino resta Kristian Thorstvedt. Il centrocampista norvegese ha espresso al Sassuolo la volontà di cambiare squadra e i viola seguono con attenzione l'evolversi della situazione.

15:52

Fiorentina su Pinamonti se parte Piccoli

In casa Fiorentina resta da definire il futuro di Roberto Piccoli: la conferma di Moise Kean come centravanti titolare potrebbe infatti ridurre il suo spazio, mentre il Genoa continua a seguirlo. Nelle ultime ore si registra anche l'interesse del Bologna, che prenderebbe Piccoli soltanto in prestito con diritto. Tra i profili monitorati in caso di partenza del classe 2001 c'è sempre Andrea Pinamonti, che il Sassuolo cederebbe per un'offerta vicina ai 15 milioni di euro.

15:38

Atalanta su Kristensen, Collavino: "Andrà via solo per un'offerta irrinunciabile"

Il direttore generale dell'Udinese Franco Collavino ha parlato a Sky Sport 24 in occasione della presentazione della Friuli Venezia Giulia Cup ha parlato anche del mercato dei bianconeri e ha parlato della possibile cessione di Kristensen, individuato dall'Atalanta come sostituto di Djimsiti in caso di addio: "Non sarò io a fissare il prezzo di mercato, l’Udinese rinuncierà a lui solo davanti a un’offerta irrinunciabile. Al momento non è arrivata". Sui movimenti in entrata: "Abbiamo già concluso qualche operazione, stiamo seguendo una nostra programmazione dei lavori. Portiere? È uno dei ruoli per cui stiamo lavorando".

15:24

Chivu: "Mercato Inter? Un puzzle ancora non completo. Lasciamo lavorare i ds"

Chivu in conferenza stampa ha parlato del mercato dell'Inter: "È complesso non riuscire a vendere i giocatori in ottica di mercato? Siamo sereni dall'inizio, siamo consapevoli del valore della rosa. Abbiamo bisogno di alzare il livello, di giocatori che sanno stare in un gruppo già coeso che ha fatto grandissime cose. Faremo del nostro meglio per completare un puzzle che al momento non è ancora al completo. Per l'esterno destro non ci siamo dati un tempo, sappiamo che serve la pazienza, le scelte le avevamo fatte, ma ci sono state situazioni differenti per le quali non si sono concretizzate. Stiamo lavorando per cercare chi ci dia un livello superiore e anche esperienza, lasciamo lavorare i nostri direttori sportivi".

15:10

Cambiaso: "Lasciare la Juve? Contento di essere qui"

Cambiaso nella conferenza stampa prima di Juve-Inter a Perth ha commentato le voci di mercato sul suo conto: "Ogni estate ogni giocatore viene tirato in mezzo su notizie di mercato, fa parte del mondo del calcio, siamo abituati. Io sono molto contento e orgoglioso di rappresentare la Juventus, sono contento di essere qua e sono concentrato qui".

14:56

Spalletti: "Ci manca Vlahovic? Kolo Muani e Alajbegovic supereranno quei numeri"

Spalletti è intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole contro l'Inter. L'allenatore dei bianconeri ha parlato dei nuovi arrivati e del presunto interessamento su Circati: LE SUE PAROLE.

14:42

Castro racconta il trasferimento alla Roma

I tatuaggi raccontano la sua vita, ora l’argentino è pronto a vivere un’altra avventura: "Voglio battere l’Inter di Lautaro, Bologna una seconda casa, è stato pesante andare via". L'INTERVISTA ESCLUSIVA.

14:28

Masini lascia il Genoa: va al Frosinone

Masini verso il trasferimento al Frosinone: in chiusura l'operazione con il Genoa per l'arrivo a titolo definitivo del centrocampista per 5 milioni di euro.

14:14

Borussia Dortmund, un milione per la baby stella del Genoa: il club rifiuta

Il Borussia Dortmund vuole ancora una volta pescare nei vivai italiani, ma stavolta il Genoa non si piega. I tedeschi hanno offerto un milione di euro per sedicenne Scaglione, ma i rossoblù hanno rifiutato: TUTTI I DETTAGLI.

14:00

Pellegrini firma il rinnovo con la Roma

Sette (come il numero sulla maglia) agosto: il capitano di Tirana, e uno dei prodotti del vivaio di Trigoria, si lega al club della sua vita per un'altra stagione: come sta e quando potrà tornare in campo.

13:46

Bjarkason lascia il Venezia

Il centrocampista islandese Bjarkason lascia ufficialmente il Venezia e firma con il Sudtirol: il classe 2000 è stato ceduto a titolo definitivo e ha firmato un contratto triennale.

13:32

La lezione della Premier sul mercato

Il confronto tra i mercati di Serie A e Premier League: ecco nel dettaglio quanto ogni squadra spende.

13:18

Bologna, se arriva Cabal via Casale

Se il Bologna dovesse trovare l'accordo per Cabal, a quel punto Sartori e Di Vaio dovranno lavorare per sistemare altrove Nicolò Casale, in caso contrario continueranno a percorrere quelle strade che portano a giovani e giovanissimi, il che non sarebbe il massimo della vita per l’oggi, considerato come Tedesco abbia bisogno di un difensore che sia pronto da subito all’uso e non che debba impiegare alcuni mesi per calarsi nella nuova realtà. E questo indipendentemente dalle sue potenzialità tecniche. I profili ai quali il Bologna è interessato sono Fedde Leysen, belga, classe 2003 dell’Union Saint Gilloise, e Juan Rodriguez, uruguaiano del Cagliari, classe 2005.

13:04

Bologna, spunta l'idea Cabal

Il belga Leysen e Rodriguez del Cagliari le alternative, ma a Tedesco servono giocatori già pronti. Contatto Sartori-Massara nelle scorse ore: si tratta. I DETTAGLI.

12:50

Cagliari, Aurelio a un passo

Il Cagliari ha in pugno Giuseppe Aurelio, esterno di sinistra dello Spezia. Nel colloquio di ieri tra il ds Pietro Accardi e Guido Angelozzi è stato impostato l’affare per il trasferimento a titolo definitivo (800.000 euro) del calciatore, che è già d’accordo con i rossoblù per un contratto fino al 2030.

12:36

Il retroscena di Castro: il biglietto per Roma l'ha comprato da solo

Nel corso dell'intervista rilasciata in esclusiva al Corriere dello Sport Santiago Castro ha svelato un retroscena sulla trattativa che lo ha portato in giallorosso: "Ero tanto emozionato, ma al tempo stesso non volevo perdere la concentrazione e il focus sul Bologna. Quindi ho dovuto aspettare l’evoluzione della trattativa fino a quando l’affare non è stato chiuso. Poi la Roma mi ha chiamato e io ho comprato il biglietto del treno". LEGGI QUI

12:22

Milan, Odogu in uscita

Il Milan è al lavoro anche sul fronte uscite. Tra i giocatori che potranno lasciare c'è sicuramente Odogu, che ha ricevuto alcune richieste in prestito e si sta riflettendo sulla proposta.

12:08

Milan, contatti con l'entourage di Osorio del Midtjylland

Il Milan continua a esplorare alla ricerca di un trequartista mancino da mettere a disposizione di Ruben Amorim. I nomi seguiti nelle scorse settimane sono sfumati uno dopo l'altro. Resta ancora viva la pista che porta a Matias Soulè della Roma, ma l'ultimo profilo finito sul taccuino della dirigenza rossonera è quello di Dario Osorio, esterno cileno del Midtjylland. Nelle ultime ore ci sono stati contatti tra i rossoneri e i rappresentati dell’esterno, il cui contratto con il Midtjylland scade nel 2030.

11:55

Parma su Zouin dell'Inter

L'area tecnica del Parma sta provando a regalare a Cuesta un altro esterno dopo El Bilal Touré. Si tratta di Aymen Zouin, marocchino con passaporto italiano di 20 anni di proprietà dell'Inter. Il suo profilo è nel database dei dirigenti del Parma da un bel pezzo. Ha vinto lo scudetto Primavera due anni fa con mister Zanchetta in panchina e l'anno scorso ha assaporato il calcio dei grandi nell'Inter U23.

11:42

Lucumi e la voglia di Juve

Chi mette la maglia della Juve - in questo nuovo corso firmato Carnevali-Massara-Spalletti - deve fortemente volerla. E così è per Jhon Lucumi, il difensore colombiano del Bologna che ha detto a chiare lettere al suo manager di voler dare priorità assoluta ai bianconeri fintanto che resterà ferma la loro intenzione di trovare un accordo con il Bologna e portarlo a Torino. LEGGI QUI

11:30

Molina atteso a Roma tra l'8 e l'11 agosto

Nahuel Molina è pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma: l’argentino, ancora in vacanza dopo il Mondiale, è atteso nella Capitale tra l’8 e l’11 agosto per sostenere le visite mediche, in coincidenza con il rientro della squadra a Trigoria dopo il riposo post ritiro. Per Gasperini è una notizia che vale doppio. La fascia destra avrà finalmente il suo padrone.

11:17

Romero all'Inter dopo l'uscita di Pavard

Pavard sta facendo di tutto per provare a restare all’Inter, come dimostra anche la prestazione offerta contro il Milan nel derby d’Australia. Concentrazione alta, chiusure difensive puntuali e anche lo zampino con il pallone recuperato nell’azione che ha portato al gol di Dimarco. In casa nerazzurra sono ore di riflessione perché il francese già da tempo è stato indicato come uno degli elementi in uscita, con cui accrescere il tesoretto sul mercato e soprattutto fare spazio all’arrivo di Romero. LEGGI QUI

11:05

Perché Pellegrini rinnoverà per un solo anno con la Roma?

La Roma e Lorenzo Pellegrini sono sempre più vicini a trovare un'intesa definitiva per proseguire insieme. La volontà di entrambe le parti è quella di arrivare alla fumata bianca e cresce l'ottimismo per arrivare a una fumata bianca in tempi rapidi, rapidissimi. L'obiettivo di Lorenzo è quello di ricevere una chiamata dalla Roma nelle prossime 48 ore per chiudere la trattativa. Firmerà un contratto di un anno. LEGGI QUI

10:54

Napoli, Gabriel Jesus in caso delle partenze di Lukaku e Lang

Gabriel Jesus potrebbe lasciare l’Arsenal e il ds Manna starebbe pensando al grande colpo nel caso in cui si sbloccassero definitivamente le partenze: oltre a quella di Big Rom, ci potrebbe essere anche quella di Lang all’Ajax, nel momento in cui il Psg chiuderà l’ingaggio di Godts. LEGGI QUI

10:40

Sudtirol, ufficiale Bjarkason dal Venezia

Rinforzo in Serie B per il Sudtirol. La società ha annunciato l'acquisto di Bjarkason dal Venezia. "L'FC Südtirol comunica di aver raggiunto un accordo con il Venezia FC per l'acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Bjarki Steinn Bjarkason. Il centrocampista islandese, classe 2000, ha firmato un contratto triennale che lo legherà all'FCS fino al 30 giugno 2029".

10:32

Hautekiet-Ivanovic: Lazio in attesa

La Lazio fa le sue mosse, ora aspetta risposte. La prima da Hautekiet per la difesa, la seconda dal Benfica per Ivanovic in attacco. LEGGI QUI

10:31

Il Napoli su Gabriel Jesus

Secondo quanto rimbalza dal Brasile, il Napoli sarebbe prepotentemente piombato su Gabriel Jesus, attaccante brasiliano dell'Arsenal, che avrebbe aperto ad una nuova esperienza lontano dalla Gran Bretagna e dalla Premier League. LEGGI QUI

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