Il calciomercato è entrato nel vivo . Tra acquisti, cessioni e operazioni in via di definizione, prosegue il lavoro dei direttori sportivi in Italia e all'estero. Tantissime le trattative calde, che sono proseguite nel corso di tutta la giornata: la Roma aspetta Molina e punta Fofana , il Napoli prepara un piano per Gabriel Jesus . Rivivi tutte le trattative di oggi.

18:30

Araujo salta la FVG Cup: è vicino al Liverpool

Ronald Araujo non prenderà parte alla FVG Cup, il triangolare che il Barcellona disputerà a Udine contro l'Udinese e il Nottingham Forest. L'uruguaiano è vicino al Liverpool.

18:16

Spalletti: "Kolo Muani e Alajbegovic? Prima di prendere i giocatori li valuto"

Spalletti dopo la sconfitta contro l'Inter ha parlato a Sky Sport dei nuovi arrivati Alajbegovic e Kolo Muani: "Prima di prenderli li ho visti attentamente. Valuto bene i giocatori. Alajbegovic era già seguito precedentemente da Massara, sono cose che ci fanno stare tranquilli. Devono raggiungere una condizione, sono arrivati da tre giorni e forse è stata una forzatura chiedere loro di fare un tempo".

18:02

Chivu sui giovani: "Non devo promuovere nessuno"

Dopo la vittoria contro la Juventus a Perth, Chivu ha parlato in zona mista riguardo l'utilizzo dei giovani: "Ho il compito di allenarli e dar loro fiducia e possibilità di esprimere al meglio le loro qualità. Non devo promuovere nessuno, hanno fatto vedere le qualità".

17:48

Pisa, ora il centravanti: trattativa per Pittarello

Il Pisa è al lavoro per completare la rosa: la tassella mancante è il centravanti. Trattativa in corso con il Catanzaro per Filippo Pittarello. I nerazzurri avrebbero già in mano l’intesa con il giocatore ed ora stanno accelerando per trovare la quadra con il sodalizio calabrese che parte da una richiesta di 2,5 milioni di euro. In caso di “fumata bianca” in avanti, almeno numericamente, il Pisa potrebbe essere anche al completo.

17:34

Milan, Amorim: "Faremo delle scelte sui giocatori"

Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Chelsea Ruben Amorim ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Faremo delle scelte sui giocatori. Queste due settimane sono state positive. Abbiamo una rosa ampia".

17:20

Bruno Guimaraes è un nuovo giocatore dell'Arsenal

Il centrocampo dell'Arsenal campione d'Inghilterra in carica si arricchisce: ufficiale l'ingaggio di Bruno Guimaraes. Il centrocampista brasiliano arriva dal Newcastle.

17:06

Atletico Madrid, Almada ceduto al River Plate

Thiago Almada torna in Argentina. Dopo una sola stagione, il classe 2001 lascia l'Atletico Madrid: è un nuovo giocatore del River Plate. A comunicarlo è stato il club colchonero attraverso un comunicato ufficiale.

16:52

Vlahovic aspetta l'Atletico Madrid

Sono ore molto calde per Dusan Vlahovic, che ha messo in stand-by l’offerta del Besiktas (triennale da 8 milioni di euro a stagione più bonus) perché continua ad aspettare l’Atletico Madrid. La cessione di Alexander Sorloth potrebbe infatti spalancare le porte per la firma del serbo con gli spagnoli.

16:38

Rulli sarà il vice Donnarumma: accordo tra City e Marsiglia

Sarà Geronimo Rulli il vice di Gigio Donnarumma nella prossima stagione. Secondo la BBC, il Manchester City ha raggiunto un accordo per l'acquisto del portiere argentino Rulli dal Marsiglia. I Citizens verseranno nelle casse dell'OM 1,7 milioni di sterline (poco meno di 2 milioni di euro). Contratto biennale per il 34enne estremo difensore.

16:24

Piccoli al Bologna, ipotesi Dallinga al Genoa

Sono i giorni delle punte. Thijs Dallinga è un nome concreto del Genoa di Daniele De Rossi: il Bologna ha scelto Roberto Piccoli per l’attacco di Domenico Tedesco ed è quindi alla ricerca di una sistemazione per l’olandese. La pista Daniel Jebbison per i liguri resta infatti molto complessa e al momento non sembrano esserci dei margini per aprire una discussione: il Bournemouth lo valuta tanto e ha ricevuto richieste da Southampton, Wrexham, Ipswich Town, Birmingham e Burnley e ha in mano offerte da 10 milioni di sterline.

16:10

Fiorentina, il fronte cessioni: Fortini e Brescianini piacciono al Sassuolo

La Fiorentina ha necessità di vendere quantomeno per sfoltire la rosa e alleggerire il monte ingaggi. In questo momento i tre giocatori più ai margini, Sottil, Barak e Nzola, fuori dal progetto da inizio ritiro, sono difficilmente piazzabili; più facile cedere Fortini e Brescianini - entrambi piacciono al Sassuolo e potrebbero tornare comodi nella trattativa per Thorstvedt, il primo rimane sempre nel mirino del Torino -. Intanto ieri è arrivata l'ufficialità dell'addio di Nicolas Valentini, che saluta Firenze dopo un anno e mezzo, due prestiti al Verona e zero gare ufficiali in viola: sarà un nuovo giocatore dell'Alaves, club di Liga che lo ha acquistato a titolo definitivo per circa 2 milioni e mezzo.

15:56

Frosinone su Artistico, i dettagli

Domani la Lazio va a Frosinone per giocare e anche per parlare di mercato. È probabile, infatti, che il match si trasformi nell'occasione per discutere con i neopromossi di Gabriele Artistico, in uscita dal club di Lotito e accostato ai ciociari più volte nel corso di questa estate. L'ex Spezia (assente nelle ultime due amichevoli per un problema al polpaccio), a segno 13 volte nell'ultimo torneo di Serie B, ha tante richieste in cadetteria (ci sono Pisa, Modena, Padova e Avellino, altra avversaria dei biancocelesti in questa preseason), ma anche in Serie A, con appunto il Frosinone che ha già chiesto informazioni a Formello.

15:42

Non solo Touré: il Parma chiude anche per Zouin

Archiviata la pratica Touré, l'Area Tecnica del Parma ieri ha anche definito la trattativa legata ad Aymen Zouin, esterno 2006 dell'Inter per il quale i contatti tra Club sono stati continui negli ultimi giorni e ieri si sono trasformati in un accordo, regalando così a Carlos Cuesta un'altra pedina da inserire nel suo scacchiere. Il Parma ha messo sul tavolo una proposta d'acquisto a titolo definitivo e i nerazzurri mantegono il controllo sul giocatore attraverso un’opzione di recompra: in mattinata le visite mediche.

15:28

Fiorentina alla ricerca di un esterno sinistro: Salomon potrebbe tornare

Alla Fiorentina rimane ancora un una falla da tappare, sempre lì a sinistra ma davanti. Manca infatti il terzo tenore per completare un attacco che per 2/3 fa comunque sognare i tifosi (Mastantuono-Kean- e poi?). Per questo servirà un nome all'altezza: Paratici ci sta lavorando, occhio in tal senso alla pista Bakayoko, anche se il ds ha dimostrato di non difettare di vista periferica e avere gli occhi su più fronti. Per questo la Fiorentina monitora la situazione di Manor Solomon, in uscita dal Tottenham e rimasto a piedi dopo l'interruzione dell'operazione che l'avrebbe dovuto portare al West Ham, con l'israeliano che tornerebbe volentieri a Firenze.

15:14

Lazio, Tavares può partire

In casa Lazio è da valutare la posizione di Tavares, ha saltato mezza estate per l'infiammazione al ginocchio. Ora sul suo conto anche le nuove voci di mercato: la Lazio lo cederebbe volentieri in caso di offerta importante. Il portoghese finora non ha disputato nemmeno un'amichevole.

15:00

Come cambia la Fiorentina con Mastantuono

L'arrivo di Mastantuono porta Grosso ad avere più possibilità di modificare modulo e formazione: come potrebbe cambiare la Fiorentina.

14:46

Milan, via al piano di cessioni. In entrata interessano Osorio e Paredes

Amorim vuole una rosa snella su cui lavorare, sono molti gli indiziati a lasciare la città: per Leao attesa la nuova offerta del Galatasaray. LA SITUAZIONE.

14:32

Roma, il piano dei rinnovi è completo

Con la firma di Pellegrini il quadro dei prolungamenti dei senatori è terminato: cos'è la linea Gasperini.

14:18

Napoli, per Zeballos la partita è doppia. Badiashile è il nome caldo per la difesa, ma...

L’argentino è fuori rosa da settimane: si allena da solo. Ma al momento le entrate sono bloccate. I DETTAGLI.

14:04

Bennacer rescinde con il Milan, il saluto emozionante

Risoluzione consensuale del contratto: il cenrtrocampista algerino saluta i rossoneri dopo sette anni e uno scudetto vinto. Cosa ha scritto sui social.

13:50

"Arsenal e Manchester United su Pio Esposito"

Stando a quanto riportato dal quotidiano inglese "The Sun", Arsenal e Manchester United sarebbero interessate a Pio Esposito: entrambi i club avrebbero inviato i propri osservatori a Perth per seguire da vicino il giocatore. Per il tabloid britannico la valutazione del cartellino sarebbe di 73 milioni di sterline, circa 85 milioni di euro.

13:36

Serie A, tutte le ultime news di calciomercato

Acquisti, cessioni e trattative: tutti gli ultimi aggiornamenti sui movimenti di mercato delle squadre italiane.

13:22

Celik: "Juve scelta migliore per la mia carriera". Ma non dimentica la Roma

L'esterno turco: "Conosco Massara da tempo e quando mi ha contattato io detto subito di sì". LE SUE PAROLE.

13:08

Ora è ufficiale, Pellegrini rinnova con la Roma: l'annuncio è un omaggio

Il calciatore e il club continueranno insieme per un’altra stagione, con un’opzione per un ulteriore anno legata alle presenze: tutti i dettagli.

12:54

Molina alla Roma, parte il conto alla rovescia: ecco quando arriverà nella Capitale

L'esterno argentino è sempre più prossimo a diventare un nuovo giocatore giallorosso: LE PROSSIME TAPPE!

12:44

Lazio, improvvisa accelerazione su Ivanovic: ok del Benfica al prestito, ma attenzione alle insidie

Il croato aveva già dato l’assenso al trasferimento in biancoceleste: resta aperta la pista Hautekiet, LE ULTIME!

12:30

Paratici non si ferma più: assalto della Fiorentina a Pellegrino

C’è un altro argentino nel mirino dei viola: si tratta dell’attaccante del Parma, l'uomo ideale per sostituire Piccoli, IL PUNTO!

12:16

Gabriel Jesus apre al Napoli: Manna può regalare il jolly ad Allegri se cede Lukaku e Lang

Giovanni Branchini figura centrale: è l'agente di Allegri e dell'attaccante dell'Arsenal. Ed è a Castel di Sangro...: LEGGI QUI!

12:02

Inter, Diaby prima scelta come erede di Dumfries: corsa a due contro il Leverkusen

Sull'esterno dell'Al-Ittihad c'è anche il Bayer: la condizione è l'inserimento di Asllani, LEGGI QUI!

11:48

Juve, ore calde per il mercato: Lucumi e Suzuki subito, poi Zirkzee. E David…

La prossima sarà una settimana decisiva sui due fronti di mercato dei bianconeri: LA SITUAZIONE.

11:34

Roma, visite mediche in corso per Pellegrini

Dopo l'intesa per il rinnovo del contratto (LEGGI QUI tutti i dettagli), Lorenzo Pellegrini sta svolgendo le visite mediche di routine con la Roma.

11:20

È un anno: date un'ala a Gasperini. La Roma ora alza il pressing su Fofana

Manca l'elemento che il tecnico ha chiesto dall'estate scorsa. Il belga è forte ma va verificato che sia tornato al top: LEGGI QUI!

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