"Italiano vuole Vlahovic al più presto al Besiktas, è il momento della verità"

"Per il Besiktas , tutto ruota intorno a Vlahovic . È giunto il momento di prendere una decisione sul bomber di punta. Durante un incontro con la dirigenza, l'allenatore Vincenzo Italiano avrebbe richiesto che il nuovo attaccante venisse integrato nella squadra il prima possibile per superare eventuali problemi di adattamento". Così, direttamente dalla Turchia , il portale Fanatik.com fa il punto sulla trattativa relativa all'ex attaccante della Juve .

"Il presidente Serdal Adalı ha incaricato i dirigenti di finalizzare l'arrivo di Vlahovic"

I dettagli non mancano: "La dirigenza del Besiktas, desiderosa di portare al più presto il nuovo attaccante in squadra, sta facendo di tutto per assicurarsi le prestazioni del giocatore di punta con cui è in contatto da tempo. In attesa della decisione di Vlahovic, la squadra bianconera si concentrerà poi su altri rinforzi. Sembra che il presidente Serdal Adalı abbia incaricato i dirigenti del club bianconero di finalizzare questo trasferimento. Sono in corso trattative serrate per ridurre l'elevato stipendio richiesto dall'attaccante di punta".