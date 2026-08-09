Il Besiktas spinge forte per Vlahovic: tutti i dettagli dell'offerta. L'Atletico resta alla finestra
Il Besiktas sta spingendo forte sull'acceleratore per ingaggiare Vlahovic a zero. Come raccontato anche in queste settimane, Vincenzo Italiano ha un filo diretto con l'attaccante serbo, per convincerlo ad accettare definitivamente la destinazione turca. Sul tavolo c'è un'offerta per un contratto di tre anni da 8 milioni di euro a stagione più bonus e premio alla firma. L'Atletico Madrid resta alla finestra, ma senza la cessione di Sorloth non può rilanciare. Il Besiktas ha comunque fretta e, da quanto trapela, è disposto a ritoccare ulteriormente verso l'alto l'ultima proposta. Sono quindi ore decisive: una delle certezze è che il futuro di Vlahovic si deciderà entro la prossima settimana.
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