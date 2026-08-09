Digne ritorna al Psg, è ufficiale: l'ex Roma torna in Francia 10 anni dopo

"Tutti al Paris Saint-Germain danno il benvenuto a Lucas Digne e sono felici di riaverlo con noi in maglia rossoblù". Così il Psg ha annunciato il ritorno di dell'ex Roma Lucas Digne. Il difensore della nazionale francese ha firmato un contratto con il club parigino fino al 2029. Indosserà la maglia numero 12.

Il comunicato ufficiale: "Nato il 20 luglio 1993 a Meaux, nella Seine-et-Marne (Île-de-France), Lucas Digne è cresciuto nelle giovanili del Lille OSC , dove ha esordito in Ligue 1 a soli 18 anni. Le sue prestazioni gli sono valse il trasferimento al Paris Saint-Germain nell'estate del 2013. Nelle sue prime due stagioni nella capitale, il terzino sinistro ha disputato 44 partite e fornito cinque assist per i Rouge & Bleu. In particolare, ha vinto due titoli di campionato francese, una Coppa di Francia, due Coppe di Lega e tre Supercoppe di Francia. In prestito durante la stagione 2015-2016, Lucas Digne ha continuato la sua crescita ai massimi livelli europei unendosi alla Roma , dove ha collezionato 42 presenze, segnando 3 gol e fornendo 4 assist. Questa stagione di successo ha attirato l'attenzione del Barcellona e del suo allenatore Luis Enrique , allora campione d'Europa in carica con il club catalano. Il francese ha giocato 46 partite con la maglia blaugrana (2 gol, 3 assist) e ha arricchito il suo palmarès con un titolo della Liga, due Coppe del Re e una Supercoppa di Spagna. Dopo due anni nella Liga, Lucas Digne è approdato all' Everton , dove si è rapidamente affermato come uno dei migliori terzini della Premier League. In quattro stagioni ha collezionato 127 presenze, segnando 6 gol e fornendo 20 assist. Diventato uno dei difensori più influenti d'Inghilterra, il giocatore nato a Meaux ha proseguito la sua avventura oltremanica con l' Aston Villa a partire da gennaio 2022. Sotto la guida di Unai Emery , il giocatore mancino è diventato uno dei pilastri dell'Aston Villa, collezionando 182 presenze, segnando 4 gol e fornendo 24 assist. Lucas Digne ha giocato un ruolo chiave nella vittoria dell'UEFA Europa League nel 2026 ".

Digne, la carriera in nazionale e l'esperienza europea e internazionale

La nota ufficiale del Psg prosegue ricordando: "Nazionale francese dal 2014, ha collezionato 64 presenze con i Bleus. Campione del mondo Under 20 e vincitore della Nations League nel 2021, ha fatto parte della squadra francese che ha raggiunto la finale di Euro 2016 in Francia. Il difensore ha partecipato ai Mondiali del 2014 e del 2026. Nell'ultima edizione, ha giocato da titolare in sei partite, contribuendo al raggiungimento delle semifinali da parte della sua squadra. Noto per la qualità del suo piede sinistro, la precisione dei suoi cross e la sua costanza ai massimi livelli, Lucas Digne torna al Paris Saint-Germain con un ricco bagaglio di esperienza europea e internazionale. In carriera ha disputato 503 partite con i club, segnando 18 gol e fornendo 59 assist. Ha inoltre collezionato 57 presenze nelle competizioni europee, tra Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League".

Digne torna al Psg: "Particolarmente colpito da come il club si sia evoluto nel corso degli anni"

"Sono onorato di tornare al Paris Saint-Germain dopo la splendida esperienza vissuta qui più di dieci anni fa. Sono particolarmente colpito da come il club si sia evoluto nel corso degli anni. Le condizioni di lavoro al Campus sono eccezionali e rispecchiano le ambizioni della società. Non vedo l'ora di iniziare questo nuovo capitolo e di mettere tutta la mia esperienza al servizio della squadra. Ancora una volta, darò il massimo per difendere i colori del Paris Saint-Germain", ha dichiarato Digne attraverso ai canali ufficiali del Psg.