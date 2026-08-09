Il Porto vince, Rodrigo Mora entra al 75'. Farioli: "Va via? Sarà una settimana lunga"

Debutto stagionale con vittoria per il Porto di Francesco Farioli nella Liga Portugal : 2-0 casalingo contro l' Alverca . La squadra allenata dal tecnico italiano, campione in carica, si è imposta grazie alle reti dell'ex Milan André Silva (uscito all'82' per infortunio) e di Veiga , realizzate entrambe su rigore, rispettivamente al 9' e al 44' del primo tempo. Rodrigo Mora, obiettivo di mercato della Roma , è entrato al 75' proprio al posto di Veiga .

Farioli: "Il futuro di Rodrigo Mora? Non ho molto da aggiungere"

In conferenza stampa a Farioli è stato chiesto se teme di perdere Rodrigo Mora in questa sessione di mercato, visto l'interesse di Galatasaray e Roma. Farioli ha risposto: "Ne abbiamo parlato a lungo ieri e non ho molto altro da aggiungere. Sarà una settimana lunga e avremo tempo per un altro aggiornamento sul mercato alla prossima conferenza stampa".