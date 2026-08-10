Calciomercato diretta: Rodrigo Mora e Cacciamani verso la Roma. David può sbloccare Zirkzee alla Juve LIVE

Il calciomercato è entrato nel vivo. Tra acquisti, cessioni e operazioni in via di definizione, prosegue il lavoro dei direttori sportivi in Italia e all'estero. Tantissime le trattative calde, che sono proseguite nel corso di tutta la giornata: atteso Molina a Roma . Prosegue la trattativa per Rodrigo Mora . In casa Juve David può sbloccare Zirkzee . Segui la giornata sul CorriereDelloSport.it : aggiornamenti in tempo reale.

17:35

Roma, il nuovo arrivo Koulierakis cambia già numero di maglia

Il difensore greco giocherà a Ferragosto contro il Borussia Dortmund con un nuovo numero sulle spalle: ecco quale ha scelto.

17:21

De Laurentiis, l'ambizione ha un prezzo: due colpi per far sognare Napoli

Il commento al mercato azzurro fino ad ora: c'è bisogno di un'accelerata per dare maggiori garanzie ad Allegri.

17:07

"Khalaili verso il Crystal Palace"

Dopo la mancata idoneità del Coni e il trasferimento saltato all'Inter, Khalaili potrebbe ripartire dalla Premier League: i dettagli della trattativa.

16:53

Tosi dalla Cremonese al Monopoli

Il Monopoli "comunica di aver raggiunto un accordo per la cessione temporanea dei diritti alle prestazioni sportive on la US Cremonese per il calciatore Filippo Tosi".

16:45

Dominguez verso il Sassuolo

Benjamin Dominguez verso il Sassuolo: accordo con il Bologna sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

16:33

Lecce, Trinchera: "Il caso Banda farà giurisprudenza"

Stefano Trinchera, direttore dell'area tecnica del Lecce, è intervenuto in occasione conferenza stampa di presentazione di Willem Geubbels e si è soffermato sul caso Banda: "Il caso Banda farà giurisprudenza, un po' come successo con la Legge Bosman. È una cosa molto anomala e il presidente se ne sta occupando in prima persona, ha già parlato con Malagò, la FIFA, la Federazione Libica e dello Zambia. Banda è sotto contratto con il Lecce, ed è inconcepibile non rispetti le regole".

16:19

Yeboah dal Verona al Savoia

Il Savoia "comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive dell'attaccante Philip Yeboah, proveniente dall'Hellas Verona via Monopoli. Il calciatore ha sottoscritto un contratto biennale".

16:14

Dickmann saluta il Bari: ceduto all'OFI Creta

Il Bari "comunica che è stato trovato l'accordo con l'OFI Creta FC per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive dell'esterno classe '96 Lorenzo Dickmann".

16:00

E la Roma stringe anche per Cacciamani

Anche Alessio Cacciamani verso la Roma: si è ridotta la differenza tra la domanda del Torino e l'offerta della Roma. Cacciamani andrebbe a completare il pacchetto dei curosori di fascia: lui e Wesley a sinistra, Molina e Rensch a destra.

15:56

Roma, cinque anni di contratto per Rodrigo Mora

La Roma è, intanto, vicina all'accordo con Rodrigo Mora: si lavora sulla base di cinque anni di contratto.

15:45

Roma-Rodrigo Mora, il punto sulla trattativa

Roma e Porto continuano a lavorare per Rodrigo Mora. Il club portoghese starebbe valutando con forte interesse una proposta in particolare del club giallorosso: 25 milioni e 50% sulla futura rivendita. Un'opzione che i giallorossi acquisterebbero versando altri 25 milioni nel 2027. L'affare potrebbe concludersi nelle prossime ore.

15:43

La Roma si avvicina a Rodrigo Mora

La Roma si avvicina a Rodrigo Mora, Mendes vola a Oporto: il dettaglio delle tre formule. I giallorossi stringono per il 19enne esterno lusitano, corteggiato anche dal Galatasaray che ora sembra però in svantaggio rispetto ai giallorossi. I DETTAGLI

15:40

Il Bologna insiste per Piccoli

Il Bologna insiste. E questa volta su proverà ad arrivare fino in fondo per Roberto Piccoli. La trattativa con la Fiorentina è entrata nella fase del confronto decisivo sulle cifre. Oggi si riprenderà a parlare. I rossoblù hanno già fatto diversi passi verso il centravanti, ora serve che sia il club viola ad abbassare le proprie pretese. La distanza resta, ma l'operazione è molto ben avviata.

15:28

Fratti dalla Vis Pesaro alla Spal

La Vis Pesaro ha reso noto di aver raggiunto un accordo con SPAL per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2027, del diritto alle prestazioni sportive del portiere Daniel Fratti.

15:14

Le Borgne verso il Verona

Verona, per il centrocampo si avvicina il francese Andrea Le Borgne (20), ultima stagione all’Avellino ma di proprietà del Como.

15:00

Perugia, ecco Langella

Il Perugia ha annunciato: "di aver acquisito dal Cosenza, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christian Langella. Il centrocampista, classe 2000, ha esordito in Serie C nel Pisa, e ha vestito in carriera anche le maglie di Bari, Palermo, Renate, Monopoli, Cerignola, Rimini e Cosenza. Con il Perugia ha firmato un contratto fino a giugno 2029".

14:50

L'ex Roma Ibanez rinnova con l'Al Ahli

L'ex Roma Roger Ibanez ha rinnovato il contratto co l'Al Ahli fino al 2030.

14:42

Atalanta e Como, il punto sul possibile arrivo di Sebeastiano Esposito

Per Sebastiano Esposito le strade in questo momento sembrano essere due: l’Atalanta che è esistita da subito visti gli ottimi rapporti tra i due club, e poi ci sono ragionamenti da fare in relazione al Como. Fabregas avrà bisogno di un altro attaccante, anche in considerazione del fatto che Alvaro Morata (33) ha addosso le attenzioni dell’Atlanta United. L’idea Esposito era nata come operazione pensata con il terzino belga Ignace Van der Brempt (24) verso Cagliari. Ma è vero che in questa fase la società rossoblù con Daniel Maldini (24), Kevin Carlos (25) e Giuseppe Aurelio (26), si sentirebbe apposto.

14:28

Sebastiano Esposito, c'è anche l'Hull City

Sebastiano Esposito (24) sta diventando uno dei nodi da sciogliere di queste ultime tre settimane di calciomercato dopo la rottura insanabile con il Cagliari. Per la società sarda il giocatore ha una quotazione di 20 milioni rispetto alla quale diventa anche difficile immaginare una trattabilità, visto come si sono esasperati gli animi. Poi è chiaro che il mercato stesso suggerisce assestamenti, se la situazione si protrarrà dopo Ferragosto la quotazione potrebbe calare a 15-18. C’è anche l’Hull City. L’Inter ha senpre il 40 per cento sulla rivendita.

14:14

Obrador e Rugani per il Sassuolo di Aquilani

Rafael Obrador (22), il terzino sinistro spagnolo del Benfica che era stato seguito dal Genoa e che ha fatto i sei mesi da gennaio a giugno scorsi al Torino, è in chiusura al Sassuolo e rinforzerà la rosa di Alberto Aquilani (42). Il club neroverde sta valutando anche di mettere un tassello in più di esperienza in difesa andando a prendere Daniele Rugani (32) tornato alla Juve dopo il prestito alla Fiorentina. Il centrale bianconero è nei pensieri anche del Monza.

14:00

Genoa, in ribasso le quotazioni di Dallinga. Per il centrocampo piace Mulligan

Il nome di Thijs Dallinga (26) per l’attacco del Genoa si è fatto progressivamente più tiepido: l’olandese ha offerte in Germania, dal Werder Brema e non solo. Piuttosto, per il centrocampo della squadra di Daniele De Rossi (43) si fa avanti la candidatura dello scozzese Josh Mulligan (23) dell’Hibernian.

13:46

"Accordo tra Khalaili e il Crystal Palace"

Sfumato il passaggio all'Inter, Anan Khalaili può volare in Premier League. Secondo i media inglesi, il Crystal Palace avrebbe raggiunto un accordo con l'Union Saint-Gilloise per il 21enne esterno israeliano, il cui trasferimento in nerazzurro era saltato per problemi emersi durante le visite mediche. Operazione da 28 milioni di euro: Khalaili diventerebbe così il calciatore israeliano più pagato di sempre. LEGGI TUTTO

13:40

Settimana decisiva per il futuro di Vlahovic

Inizia la settimana che definirà il futuro di Dusan Vlahovic (26): il borsino riferito al serbo in queste ore fa pendere le quotazioni più dalla parte del Besiktas di Vincenzo Italiano (48) da tempo sulle tracce dell’ex bomber della Juve ma ora impegnato in un pressing forsennato. Il fattore tempo favorisce i turchi rispetto all’Atletico che pure è interessato ma ha bisogno di giorni per vendere Alexander Sorloth (30).

13:28

Caso Banda-Lecce: le ultime

Lecce vigile su Lameck Banda (25), scomparso dai radar: è dato in Libia con un contratto da 1,6 miloni pronto. I salentini si sono rivolti a Figc e Fifa dopo aver fatto una serie di azioni disciplinari al calciatore.

13:14

Okereke al Benevento: è ufficiale

"Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con l'attaccante David Chidozie Okereke per le sue prestazioni sportive.

Il calciatore classe 1997, ha firmato un contratto che lo legherà al Club giallorosso fino al 30 giugno 2028, con opzione di prolungamento automatica fino al 30/06/2029".

13:00

Caia a titolo definitivo dal Verona al Trento

Il Trento ha annunciato l'arrivo a titolo definitivo dall'Hellas Verona dell’attaccante Federico Caia. Contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per la stagione successiva.

12:52

Anguissa, pronto il rinnovo triennale

La storia d'amore e trionfi tra Frank Zambo Anguissa e il Napoli sta vivendo l'ennesimo atto: l'arrivo in ritiro del suo storico agente Maxime Nana e del manager italiano Giovanni Branchini ha riacceso la possibilità di un altro rinnovo (il primo è datato 2022). LEGGI QUI

12:38

Milan, piace molto Osorio

Milan servono ancora tre pedine di qualità: una in difesa, una sugli esterni e una sulla trequarti. Si fa ancora il nome di Dario Osorio del Midtjylland, esterno destro di 22 anni che piace molto, ma si attendono anche qui le cessioni sulla linea della trequarti. LEGGI QUI

12:24

Roma, lo Strasburgo chiede 40 milioni per Moreira

Per Moreira lo Strasburgo ne chiede quasi 40 e la Roma sta ancora studiando una formula creativa, con percentuale di rivendita, per abbassare la cifra. LEGGI QUI

12:10

Inter, obiettivo esterno destro

L'obiettivo dell'Inter è un esterno destro. Su quello, e al momento non su altro, stanno lavorando i dirigenti, in attesa di un nuovo confronto con il tecnico a stretto giro. Chivu è rientrato in Italia ieri con la squadra e presto si confronterà faccia a faccia con Marotta e Ausilio, oltre che con Baccin, l’unico dirigente volato oltre oceano insieme al gruppo in tournée. LEGGI QUI

11:56

Il Verona sfoltisce: Niasse e Belghali verso l'estero

Il Verona è impegnato a sfoltire l’organico piazzando il centrocampista Cheick Niasse (26) e l’esterno Rafik Belghali (24): per entrambi rimane sempre viva la pista estera

11:42

Avellino-Catania: prosegue la trattativa per lo scambio Patierno-Jimenez

L’Avellino piomba su Michael Venturi (27), difensore in uscita dal Venezia. Un profilo over in netto vantaggio sui giovani Javier Gil (20) della Juventus e Filippo Reale (20) della Roma per completare la batteria di centrali a disposizione del tecnico Nesta. Prosegue la trattativa col Catania per lo scambio tra Cosimo Patierno (35) e Kaleb Jiménez (23), che il club biancoverde prenderebbe anche a prescindere da una cessione del proprio attaccante. Ma non è disposto ad andare oltre a un’offerta di 250mila euro per rilevarne il cartellino. Ovvero, la metà di quanto richiesto dagli etnei.

11:28

Parma, ufficiale l'acquisto di Zouin

Ayem Zouin è un nuovo giocatore del Parma. L'attaccante classe 2006 arriva dall'Inter. Ad averne dato notizia è stato il club emiliano attraverso un comunicato ufficiale: "Parma Calcio 1913 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Aymen Zouin. L'attaccante ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2031".

11:14

Milan a un bivio: vertice tra Cardinale e Amorim

È tempo di decisioni importanti in casa Milan. La tournée internazionale ha evidenziato ancora tanti problemi da risolvere e presto ci sarà un faccia a faccia tra il tecnico Ruben Amorim e il proprietario del club, Gerry Cardinale, per fare il punto sul mercato. LEGGI QUI

11:00

Lukaku-Fenerbahce: tutto da rifare

La prima offerta del Fenerbahçe per Romelu Lukaku è stata rifiutata: intorno ai 5 milioni, più o meno la metà rispetto alla richiesta di base del Napoli. Una somma che tra l'altro il club di De Laurentiis dovrà condividere con il Chelsea, titolare del 40% sulla rivendita secondo gli accordi dell'estate 2024. Niente da fare e tutto da rifare. LEGGI QUI

10:46

La Roma rilancia per Cacciamani

La Roma sta preparando il rilancio per Alessio Cacciamani, ma non ha ancora mollato Moreira. Per l’esterno di sinistra il club giallorosso continua a battere due strade: quella del vice Wesley, quindi il giovane che resta un pallino di Gasp, ma anche un possibile titolare come il belga, potendo così contare su tre esterni (Wesley, Molina, Moreira) intercambiabili nel ruolo di titolari. LEGGI QUI

10:32

David va e Zirkzee viene? Il punto in casa Juve

Perso Gonçalo Ramos, il PSG starebbe valutando Jonathan David (che piace anche in Premier), più stretto a Torino dopo l’arrivo di Kolo Muani. Per rinforzare l'attacco in entrata, invece, la Juventus si regalerebbe Zirkzee come ciliegina se lo United confermasse le aperture sul prestito: da dirimere la questione riscatto (gli inglesi vorrebbero l’obbligo). LEGGI QUI

10:18

Juve-Psg: quando si chiude per Suzuki

Tra Juve e Psg è iniziata una stagione nuova, favorita dal lavoro diplomatico certosino del nuovo Ceo Carnevali e del nuovo CFO Massara. Aver centrato la rincorsa a Kolo Muani al terzo tentativo è stato un segnale netto di quanto quel lavoro avesse dato i frutti sperati. Compresa la formula cambiata in extremis, da prestito con obbligo a definitivo subito. Ora c’è Suzuki in piedi. LEGGI QUI

10:04

Lazio, il mercato riparte da Joselu

In casa Lazio, nei giorni scorsi è stato proposto Joselu, ex Real Madrid, adesso svincolato: ha 36 anni, negli ultimi due anni ha giocato in Qatar. LEGGI QUI

9:52

Badiashile e Gabriel Jesus per un Napoli al top

Urgono due acquisti di spessore, uno in difesa e uno in attacco, individuati in Benoit Badiashile del Chelsea e Gabriel Jesus dell'Arsenal. Marchio Premier, garanzia di crescita (vedi McT). E sia chiaro: sono necessari per mantenere alto il livello della rosa, e di conseguenza delle ambizioni in Italia e in Champions. LEGGI QUI

9:52

Molina atteso a Roma in giornata

In casa Roma è il giorno di Molina: l'arrivo dell'esterno è previsto alle 18:25 all'aeroporto di Ciampino.

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