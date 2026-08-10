Dal trasferimento sfumato all'Inter a una nuova meta: "Khalaili ha l'accordo con il Crystal Palace"

I media inglesi rilanciano l'imminente chiusura del trasferimento in Premier League dell'esterno israeliano che non ha superato le visite mediche con il club nerazzurro

1 min

Pubblicato il 10.08.2026, 13:59

KhalailiCrystal PalaceCalciomercatoInter

Anan Khalaili verso la Premier League: ne sono certi i media inglesi, secondo i quali il Crystal Palace avrebbe raggiunto un accordo con l'Union Saint-Gilloise per acquistare il cartellino del ventunenne esterno. Una possibile svolta di mercato per il giocatore che era stato a un passo dall'approdo in Serie A.

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"Khalaili al Crystal Palace, affare da 28 milioni di euro"

Khalaili, che aveva visto sfumare il trasferimento in nerazzurro per problemi emersi durante le visite mediche, verso un nuovo inizio? Si vedrà. Se l'affare dovesse andare in porto si chiuderebbe un'operazione da 28 milioni di euro: diventerebbe così il calciatore israeliano più pagato di sempre.

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